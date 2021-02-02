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В Москве начался суд над Навальным: прямая трансляция

02.02.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Москве начался суд над Навальным: прямая трансляция

  • 2.02.2021, 9:43
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В Москве начался суд над Навальным: прямая трансляция
алексей навальный

ФСИН просит ходатайствует о замене условного срока политику на реальный.

Утром 2 февраля Симоновский суд Москвы на специальном выездном заседании в здании Мосгорсуда начал рассматривать ходатайство ФСИН о замене условного срока оппозиционера Алексея Навального на реальный.

По версии ведомства, Навальный нарушил правила условного осуждения по делу "Ив Роше", не отметившись в российской инспекции после того, как его выписали из клиники в Германии, где политик лечился от последствий отравления боевым ядом "Новичок".

"Настоящее Время" с 9:00 (по Минску) ведет прямую трансляцию с заседания суда и обсуждает происходящее с экспертами:

Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии, где в течение нескольких месяцев проходил лечение и реабилитацию после отравления. Полицейские задержали его во время прохождения погранконтроля аэропорта Шереметьево. В день возвращения Навального в Россию полиция задержала 69 человек, включая самого политика.

18 января Химкинский городской суд арестовал Алексея Навального на 30 суток. Заседание проходило в отделе полиции управления МВД России по городскому округу Химки. До этого к политику не пускали адвокатов, о суде по мере пресечения их уведомили незадолго до самого процесса. Навальный назвал происходящее беззаконием "наивысшей степени".

Представитель МВД на заседании суда заявила о "многократных" нарушениях Навальным условий испытательного срока и предупреждениях ему и адвокату.

Из-за ареста политика и выпущенного ФБК расследования о "дворце Путина" 23 и 31 января во многих городах России прошли акции протеста с требованием освободить Навального и против коррупции. Во время первой акции силовики задержали четыре тысячи человек, а во время второй – более 5,3 тысячи. Это стало новым рекордом задержаний за последние 10 лет.

По итогам обеих акций в России было заведено около 40 уголовных дел, среди их фигурантов – известные активисты, правозащитники и оппозиционеры. В рамках этих дел в стране массово проходят обыски у подозреваемых и их родственников. Некоторые из них арестованы.

Европарламент 21 января принял резолюцию из-за преследования российского оппозиционного политика Алексея Навального, потребовав от руководства ЕС в том числе незамедлительно остановить строительство газопровода "Северный поток – 2" и усилить ограничительные меры в отношении России. Уже 23 января председатель Европейского совета Шарль Мишель во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным призвал его содействовать освобождению Алексея Навального.

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Теги: Минск
 
 
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ФСИН просит ходатайствует о замене условного срока политику на реальный.
 
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