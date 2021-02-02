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Сегодня - день рождения Кастуся Калиновского

02.02.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Сегодня - день рождения Кастуся Калиновского

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  • 2.02.2021, 9:31
Сегодня - день рождения Кастуся Калиновского
Фото: «Радыё Свабода»

Национальный герой Беларуси появился на свет 2 февраля 1838 года.

Отцом Кастуся Калиновского был безземельный шляхтич из Гродно, владелец небольшой ткацкой мануфактуры Семен Калиновский. Мать, Вероника Рыбинская, умерла, когда сыну было 5 лет.

Будущий лидер повстанцев родился в имении Мостовляны на Гродненщине 2 февраля 1838 года.

В 1856—1860 годах, после окончания Свислочской гимназии, он учился на юридическом факультете Петербургского университета. В студенческие годы вместе со старшим братом Виктором активно участвовал в деятельности студенческих землячеств и в революционных кружках.


Сразу после возвращения на родину в 1861 году, Калиновский вместе со своими соратниками создал революционные кружки в Гродненской и Виленской губерниях, вошедшие в единую конспиративную организацию.

В 1862 он стал во главе руководившего этой организацией Комитета движения, который позже стал Литовским провинциальным комитетом восстания.

В 1862—1863 руководил изданием и распространением «Мужыцкай праўды» - первой нелегальной революционной газеты на белорусском языке.

Возглавив в 1863 восстание против российских властей в Беларуси и Литве, Калиновский выступил за широкое вовлечение в борьбу крестьян, за распространение восстания на восток и на север - на территорию России.

При том, что он считал необходимым тесный союз с повстанцами в Польше, Калиновский последовательно призывал к независимости Беларуси и Литвы. «Константин Калиновский с настроением герценовской школы во главе честолюбивейших личностей из красных литвинов настойчиво проводил идею о самостоятельности Литвы», - писали о нем в донесениях виленскому генерал-губернатору.


В условиях жестоких действий правительственных сил, находясь в глубоком подполье, Калиновский руководил повстанцами до своего ареста в конце января 1864 года.

Приговорённый к смерти, Калиновский продолжал борьбу, обращаясь к народу с «Лістамi з-пад шыбеніцы».

В них он призывал не признавать российскую власть и воевать «за своего Бога, за своё право, … за свою Родину».

Кастуся Калиновского казнили в Вильнюсе в 1864 году.

22 ноября 2019 года тысячи белорусов приняли участие в торжественной церемонии перезахоронения Кастуся Калиновского и его соратников в Вильнюсе.




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Теги: Гродно
 
 
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Национальный герой Беларуси появился на свет 2 февраля 1838 года.
 
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