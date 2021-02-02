Источник материала: Хартия'97

Япония напомнила России об островах, Китай – об океане 2.02.2021, 9:24

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Пекин усиленно строит ледокольный флот.

На Дальнем Востоке в очередной раз приобрела актуальность проблема «Северных территорий», пишет телеграм-канал «Сито Сократа» .

Российский политикум накрыла волна возмущения и горячки после того, как на официальном сайте Олимпийских игр 2020 года Южные Курилы изобразили как часть Японии. На карте маршрута олимпийского огня острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи включили в состав японской префектуры Хоккайдо. В умах рядовых россиян правда возникает когнитивный диссонанс и вопрос, в чем проблема?

Ведь российская агентура максимально стремится на международных картах обозначать незаконно удерживаемый Крымский полуостров, как российские территории. Или вот на прошедшей неделе дизайнеры «ДНР» на сходняке в оккупированном Донецке обозначили всю территорию Донецкой и Луганской областей, как земли квазиреспублик. Открыв в 2014 году ящик Пандоры, связанный с пересмотром послевоенных границ в Европе, команда Путина подспудно сформировала длинную очередь претендентов на возврат им частей аморфной и рыхлой Российской Федерации.

Действующий премьер-министр Японии Ёсихида Суга 1 февраля заявил: по мере спада пандемии Covid-19 необходимо вернутся к теме «северных территории» и походить к контактам с Путиным со всей решимостью на основе опыта прошлого. Прежний премьер Синдзо Абэ постоянно давил на российское руководство по теме возврата четырех островов Малой Курильской гряды, и 27 раз говорил об этом лично Путину. Япония является законным владельцем указанных земель, на базе Трактата о торговле и границах 1855 года с Российской империей. В качестве стартовой меры для улучшения отношений Токио хотело бы вернуть хотя бы один или два острова.

Но японские инициативы – глаз вопиющего в пустыне. Ведь близкий соратник Путина, экс-президент и экс-премьер Медведев, оскорбивший своим визитом на Курилы японцев в 2010 году, отметил: после конституционной реформы 2020 года формальный предмет для переговоров исчезает. Японское руководство все больше приходит к выводу о необходимости демократических преобразований в России, которые позволили бы им на уровне личных контактов обсуждать животрепещущий для них вопрос. Ведь современная Конституция РФ, перекроенная под потребности исключительно одного политика, также как и сама риторика «обнуленца» не вселяет в них оптимизм. Жестокое подавление протестной активности и крайние формы неуважения к правам человека подсказывают им невозможность выстраивания диалога с Москвой. К тому же премьер-министра Сугу обвиняют в мягкотелости по отношению к Путину, ведь он не понимает ничего кроме грубой силы, и дипломатическая конструктивная дискуссия ему не ведома. В Кремле надеются, что чем дольше будут идти в отказ, тем быстрее все уляжется и забудется. Подобную линию поведения они применяют к вопросам других незаконно захваченных территорий, к примеру, оккупированного украинского Крыма, всячески игнорируя любые предложения о пересмотре текущего статуса полуострова, ведущего к его экономическому и экологическому уничтожению.

Но данная мера не действенна. В самой Японии в рамках политики исторической памяти молодежи постоянно напоминают о прохождении северной морской границы страны восходящего солнца за Итурупом. Но в Москве боятся не только японского давления. У Путина страшатся, что Китай начнет на картах изображать земли от Урала до Баренцева пролива своими «Северными территориями». Думаете, зря волнуются? Отнюдь нет: в НОАК усиленно строят ледокольный флот, закладывая уже третий «Снежный дракон», который будет бороздить временно оккупированные россиянами пространства территориальных вод в морях Северного Ледовитого океана.

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