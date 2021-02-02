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Жители Ангарской вышли на мощный марш по району
Источник материала: Хартия'97
Жители Ангарской вышли на мощный марш по району
Люди громогласно скандировали «Жыве Беларусь!».
В Беларуси продолжаются ежедневные протесты с требованием смены власти.
Вчера вечером прошел мощный марш в столичном микрорайоне Ангарская.
Видео опубликовал телеграм-канал
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Люди громогласно скандировали «Жыве Беларусь!».
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