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Дженнифер Лопес снимется в новом боевике для Netflix
Источник материала: Tut.by
Дженнифер Лопес спродюсирует для Netflix боевик, в котором сама же и сыграет главную роль — наемную убийцу. Об этом
Боевик будет называться «Мать», актриса предстанет в амплуа наемной убийцы, которая много лет скрывалась от врагов. Выйти из секретного укрытия ее вынудят обстоятельства: нужно помочь дочери, которую мать бросила перед тем, как скрыться.
Режиссером фильма будет Ники Каро («Мулан», «Жена смотрителя зоопарка», «Северная страна»). Картина будет снята в стиле классического боевика Люка Бессона «Леон».
Джей Ло также работает с Netflix над экранизацией романа Изабеллы Мальдонадо «Шифр», где ей тоже предназначена главная роль.
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Дженнифер Лопес спродюсирует для Netflix боевик, в котором сама же и сыграет главную роль - наемную убийцу. Об этом пишет Deadline.
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