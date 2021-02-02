Соболенко проиграла 94-й ракетке мира, Саснович уступила 79-й

Источник материала: Tut.by

Неудачно сложился для белорусских теннисисток второй круг турнира WTA в Мельбурне. Из его розыгрыша выбыли и Арина Соболенко, и Александра Саснович.



Фото: twitter.com/WTA

Для Арины Соболенко матч второго круга был на турнире первым. Седьмая ракетка мира была одной из фавориток соревнований, но неожиданно проиграла эстонке Кайе Канепи, которая занимает лишь 94-е место в мировом рейтинге, — 1:6, 6:2, 1:6.

Таким образом, прервалась победная серия Соболенко, которая составила 15 матчей.

Александра Саснович в первом круге обыграла украинку Лесю Цуренко (3:6, 6:4, 6:4), но во втором не совладала с румынкой Ириной Бегу — 7:5, 4:6, 4:6. Сегодняшняя соперница белоруски располагается на 79-й строчке рейтинга WTA.