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Соболенко проиграла 94-й ракетке мира, Саснович уступила 79-й
Источник материала: Tut.by
Неудачно сложился для белорусских теннисисток второй круг турнира WTA в Мельбурне. Из его розыгрыша выбыли и Арина Соболенко, и Александра Саснович.
Для Арины Соболенко матч второго круга был на турнире первым. Седьмая ракетка мира была одной из фавориток соревнований, но неожиданно проиграла эстонке Кайе Канепи, которая занимает лишь 94-е место в мировом рейтинге, — 1:6, 6:2, 1:6.
Таким образом, прервалась победная серия Соболенко, которая составила 15 матчей.
Александра Саснович в первом круге обыграла украинку Лесю Цуренко (3:6, 6:4, 6:4), но во втором не совладала с румынкой Ириной Бегу — 7:5, 4:6, 4:6. Сегодняшняя соперница белоруски располагается на 79-й строчке рейтинга WTA.
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Неудачно сложился для белорусских теннисисток второй круг турнира WTA в Мельбурне. Из его розыгрыша выбыли и Арина Соболенко, и Александра Саснович.
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