Lamborghini снова признали «лучшим работодателем Италии»

Источник материала: Tut.by

Компания Lamborghini уже восьмой год подряд получает награду «Лучший работодатель Италии». Награду присуждает институт Top Employers Institute, занимающийся сертификацией компаний-работодателей по всему миру, которые создают и поддерживают высочайшие стандарты в сфере управления персоналом.





Итальянского производителя суперкаров наградили «за усилия, направленные на развитие корпоративной культуры, ориентированной на сотрудников». В дополнение к уже реализуемым проектам, направленным на более широкое применение принципов многообразия, инклюзивности и равной оплаты труда мужчин и женщин с идентичной квалификацией и должностными обязанностями, в 2020 году Lamborghini при поддержке представителей профсоюза запустила несколько новых инициатив, предлагая действенные меры по преодолению ситуации, вызванной пандемией. Так, серьезные инвестиции были направлены на развитие цифровых технологий и проведение вебинаров от экспертов, направленных на поддержание психологического и физического благополучия сотрудников, а также создание платформы дистанционного обучения для развития профессиональных навыков.





Прошлой весной в период временной остановки работы на 70 дней Lamborghini реализовала несколько важных проектов и в области социальной ответственности. В их числе — перевод цехов завода в Сант-Агата-Болоньезе с производства суперкаров на выпуск масок и лицевых щитков для больницы Сант-Орсола-Мальпиги в Болонье.





На сегодняшний в компании Lamborghini работают 1800 сотрудников, что на 10% больше, чем в 2020 году, и на 70% больше, чем за последние пять лет.