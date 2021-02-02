Доллар вновь пошел вверх

Американская валюта демонстрирует рост на открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 2 февраля.





Доллар добавляет 0,0077 пункта и торгуется на уровне 2,6272 белорусского рубля.

Две другие основные иностранные валюты свои позиции сдают:

российский рубль — 3,4607 белорусского рубля за 100 российских (-0,0086 пункта);

евро — 3,1738 белорусского рубля (-0,0004 пункта).

Напомним, по итогам первых февральских торгов доллар и евро упали , а российский рубль вырос.