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Доллар вновь пошел вверх

02.02.2021 10:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Американская валюта демонстрирует рост на открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 2 февраля.

Доллар вновь пошел вверх

Доллар добавляет 0,0077 пункта и торгуется на уровне 2,6272 белорусского рубля.

Две другие основные иностранные валюты свои позиции сдают:

  • российский рубль — 3,4607 белорусского рубля за 100 российских (-0,0086 пункта);
  • евро — 3,1738 белорусского рубля (-0,0004 пункта).

Напомним, по итогам первых февральских торгов доллар и евро упали, а российский рубль вырос.

Ранее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (25—29 января) на БВФБ завершилась ростом всех пяти основных иностранных валют.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Американская валюта демонстрирует рост на открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 2 февраля.
 
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