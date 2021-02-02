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Доллар вновь пошел вверх
Источник материала: Навiны
Американская валюта демонстрирует рост на открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 2 февраля.
Доллар добавляет 0,0077 пункта и торгуется на уровне 2,6272 белорусского рубля.
Две другие основные иностранные валюты свои позиции сдают:
Напомним, по итогам первых февральских торгов
Ранее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (25—29 января) на БВФБ
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Американская валюта демонстрирует рост на открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 2 февраля.
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