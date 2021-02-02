Белорусов могут заставить при въезде в Россию сдавать отпечатки пальцев

Власти России предлагают обязать всех мигрантов, прибывающих в Россию прежде всего из стран Евразийского экономического союза, проходить биометрический и медицинский контроль.





В законопроекте, который внесен в Госдуму, предполагается внести изменения в два федеральных закона — «О правовом положении иностранных граждан» и «О государственной дактилоскопической регистрации».

Авторы законопроекта считают, пишет РБК , что из-за фрагментарного контроля за здоровьем мигрантов, приезжающих в страну по безвизовому режиму на длительный срок, увеличивается риск проникновения и распространения на территории страны опасных инфекционных заболеваний. А отсутствие биометрических данных затрудняет розыск преступников, террористов и лиц, пребывание которых на территории РФ нежелательно.

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