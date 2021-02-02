|
Белорусов могут заставить при въезде в Россию сдавать отпечатки пальцев
Источник материала: Навiны
Власти России предлагают обязать всех мигрантов, прибывающих в Россию прежде всего из стран Евразийского экономического союза, проходить биометрический и медицинский контроль.
В законопроекте, который внесен в Госдуму, предполагается внести изменения в два федеральных закона — «О правовом положении иностранных граждан» и «О государственной дактилоскопической регистрации».
Авторы законопроекта считают, пишет
Читать также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти России предлагают обязать всех мигрантов, прибывающих в Россию прежде всего из стран Евразийского экономического союза, проходить биометрический и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)