"Народное" государство: инвалиду не хватает зарплаты, чтобы ездить на работу, а другую власть предложить не может

Медиа-Полесье. Александр ещё несколько месяцев назад жил в Логишине вместе с Еленой, бывшей супругой. Женщина очень больна: из-за ревматоидного артрита стала инвалидом первой группы, не может в быту обходиться без посторонней помощи, пишет





В небольшой общажной комнате бывшие супруги делили обязанности и как-то пытались выживать. В Логишине мужчине предложили работу в СПК за 3 км от дома. Ноги двигаются плохо, а добираться как-то надо. Шёл часами, а после рабочего дня вызывал скорую. После публикации на «Медиа-Полесье» Александра возили на работу на машине.





В сентябре Елене дали квартиру в Галево. Двухкомнатная, с отдельным входом и подъёмником для коляски. Елена нарадоваться не может такому подарку. Купила себе пылесос, чтобы проще было убираться. И живёт в компании своей любимой кошки.





Из комнаты в общежитии в Логишине Александр съехал, потому что жильё было оформлено на бывшую супругу. Ему предлагали остаться на прежнем месте, в общежитии, но отказался. Переехал в Посеничи к детям. Наведывается в гости к Елене, чтобы помогать по дому, готовить еду.





Александр хочет сменить место работы. От Посеничей до Логишина 20 км. Расписание транспорта для Александра не удобное. Слишком долго приходится ждать начала рабочего дня. Да и проезд оплачивать сложно. Мужчина говорит, что в день нужно потратить около 5 рублей на дорогу туда и обратно. А зарплата у него — 150 рублей.





— Живу за счёт супруги, — с досадой говорит Александр.





Мужчина искал варианты сам. Обращался в райисполком и облисполком. Но везде отвечают, что другой работы нет.