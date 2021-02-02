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"Те, кто поддерживал его много лет, уже ищут запасные варианты"

02.02.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Советник Светланы Тихановской рассказал, почему в Беларуси до лета все решится.

"Те, кто поддерживал его много лет, уже ищут запасные варианты"
Советник Светланы Тихановской Франак Вячорка рассказал в интервью изданию «Наша Нiва», что происходит в команде лидера белорусской оппозиции, какие планы и вернется ли она в Беларусь.

По словам Франака Вячорки, он отказался получать зарплату в штабе Светланы Тихановской и живет на прошлые накопления.

«Просто мы готовились к блицкригу, к короткой войне, а оно все затягивается. Сейчас мы реорганизуем команду, не хватает хороших менеджеров, не хватает руководителей, хороших соцсетей. Сейчас мы усиливаем команду кадрами, наращиваем мускулы», — поделился советник Светланы Тихановской.

По его словам, в штабе Светланы Тихановской понимают, что ценны только до тех пор, пока поддерживают связь с белорусами на родине.

«Все это не будет иметь смысла, если не будет доверия внутри страны, если люди не будут выходить на улицы. В противном случае нас начнут воспринимать как каких-то эмигрантиков. Единственный смысл нашей работы-поддержать тех, кто борется в Беларуси. Можно строить красивые планы, встречаться с зарубежными лидерами, но если это не будет помогать людям в Беларуси, то это все не имеет смысла», — передает слова Франака Вячорки «Наша Нiва».

По словам советника Светланы Тихановской, к лету в Беларуси должно все решиться.

«Мы к лету, думаю, придем к качественным переменам. Ясно, что Лукашенко долго удерживать ситуацию не сможет. Ясно, что нас ждет вторая протестная волна весной. Ясно, что закручивать гайки дальше будет просто невозможно, и Лукашенко будет вынужден пойти на уступки. 

Наша задача — все это время не наделать ошибок, поддерживать людей, не терять фокуса, не погрязнуть в каких-то скандалах. Если есть политическая зрелость, продержаться можно хоть до победы», — рассказал Франак Вячорка.


По словам политика, в команде Светланы Тихановской видят, что ситуация быстро меняется.

«Ну поддерживает Россия, но элиты колеблются. Те, кто поддерживал его много лет, уже ищут запасные варианты. Мы видим, что армия и омоновцы думают совершенно по-разному. Мы видим, что Следственный комитет стал чуть ли не оппозиционным органом в силовых структурах Лукашенко. 

Хотя забастовки не были сильными, но они добиваются своих целей. «Беларуськалий» уже вынужден отматывать назад. БМЗ банкротит, частично из-за забастовки, частично из-за некомпетентной политики руководства. 

Мы никогда не знаем, что станет последней каплей. Наша задача — давить по всем фронтам, но выявлять наиболее слабые места у режима и тогда уже давить на них», — поделился видением ситуации Франак Вячорка.

По словам советника Светланы Тихановской, в ее штабе понимают, что для победы не хватает одного — раскола властных элит в Беларуси.
 
 
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Советник Светланы Тихановской рассказал, почему в Беларуси до лета все решится.
 
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