Глава МИД Великобритании пригласил Тихановскую в Лондон









Они обсудили помощь Беларуси и усиление давления Велкобритании на режим Лукашенко, сообщает пресс-служба Тихановской.





Беларусский политик поблагодарила Великобританию в лице Рааба за непризнание результатов президентских выборов и за инициирование Московского механизма ОБСЕ по ситуации в Беларуси. Она призвала Британию расширить санкции против чиновников и силовиков, причастных к фальсификации выборов и насилию против граждан.





Тихановская также предложила распространить действие британского «акта Магнитского» на бизнесменов и предприятия, финансирующие режим Лукашенко.





Светлана также выразила благодарность Великобритании за помощь беларусским правозащитникам, независимым СМИ и гражданскому обществу: их финансовая поддержка была удвоена, в течение двух лет Британия выделит на это 2 млн долларов.





«Наша главная цель – провести свободные и справедливые выборы, которые были бы признаны беларусами и на международном уровне. Этому должно предшествовать освобождение всех политических заключенных и прекращение насилия. Новые выборы должны быть проведены как можно скорее», – заявила Светлана Тихановская.





В свою очередь Доминик Рааб отметил, что впечатлен смелостью беларусов и самой Светланы. Он отметил, что Британия поддерживает и присоединится к Дню солидарности с Беларусью, назначенному на 7 февраля.





Глава британского МИД заверил Тихановскую, что Великобритания будет работать с партнерами из США и других стран для усиления давления на Лукашенко и разрешения беларусского кризиса.





Кроме того, министр иностранных дел Великобритании сообщил, что будет рад принять Светлану в Лондоне с рабочим визитом.