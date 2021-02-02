Александр Глеб обзавелся участком в престижном месте под Минском













Как следует из данных госрегистра недвижимого имущества Беларуси, участок был передан в собственность Александру Глебу в начале октября 2020 года. Основание — решение Папернянского сельского совета. Вот примерные границы этой земли:





Участок граничит с землей Жерара Депардье, которую он получил в аренду в 2019 году, но пока на ней так ничего и не построил.

От участка Глеба до Минского моря — около ста метров. Рядом также находятся дома Дарьи Домрачевой и председателя Белорусской федерации биатлона Андриана Цибульского.





Кроме того, недалеко от этого места скоро начнется строительство многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса. Этим проектом занимается компания «ЭКВИТИ Групп», учрежденная в числе прочих крупным бизнесменом Андреем Шихлиным и, вероятно, внуком экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева Русланом Петровым.





Александр Глеб — один из самых титулованных белорусских футболистов. Он выступал в числе прочего за БАТЭ, «Штутгарт», «Арсенал» и «Барселону».



