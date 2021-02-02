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Бузова ответила на оскорбления матери экс-возлюбленного

02.02.2021 11:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская ведущая Ольга Бузова отреагировала на слова матери экс-возлюбленного Давида Манукяна: звезда заявила, что не ожидала жестокости со стороны Анны Манукян.

Звезда "Дома-2" тяжело переживает разрыв с популярным блогером Давой. Бузова созналась, что "идеальная картинка" их отношений была далека от реальности, а возлюбленный "творил страшные вещи". Слова певицы задели не только блогера, но и его мать: Анна Манукян обвинила Бузову в алкоголизме и развязности.

Обвинения "экс-свекрови" шокировали Бузову, которая поспешила ответить своей обидчице в социальных сетях.

"У каждого - свое воспитание или его отсутствие. Мои родители никогда бы не опустились и точно не опустятся до такого", - заявила Бузова.

Также звезда призналась, что изначально не хотела рассказывать о своем романе, так как "счастье любит тишину". Но вот у Давы был другой взгляд на этот вопрос. Блогер настоял на том, чтобы Бузова раскрыла роман.

Несмотря на непростой жизненный период, звезда продолжает работать и следить за собой: Бузова сменила имидж после расставния с Давой.

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После расставания с Давой, "поющая ведущая" подверглась критике "экс-свекрови": Анна Манукян обвинила звезду в алкоголизме и развязном поведении.
 
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