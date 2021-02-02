"Спустись на землю": конфуз "королевы TikTok" Чарли Дамелио обсуждают в сети

Источник материала: Sputnik Беларусь

16-летняя звезда TikTok Чарли Дамелио снова опозорилась перед поклонниками: в сети обсуждают самоуверенный конфуз интернет-знаменитости.

Дамелио стала открытием 2020 года. Несмотря на свой юный возраст, девушка умудрилась набрать больше 100 миллионов подписчиков в популярной соцсети. Но не обошлось и без недоразумений: в прошлом году Дамелио растеряла немалое количество поклонников из-за очередного ролика на YouTube: блогер хотела показать уютный семейный ужин, но вместо этого проявила неуважительное отношение к другим людям.

На этот раз имя Дамелио также появилось в таблоидах: тиктокер чуть не угодила в самый центр скандала из-за одной записи в Twitter.

"Я просматривала твиты под хэштегом "здесь для чарли" и поняла, боже мой, как же вы меня любите", - высказалась юная знаменитость, даже не подозревая, что хэштег был посвящен другой звезде.

Оказалось, что подписчики соцсети устроили большой флешмоб в поддержку певицы Charli XCX, которая потеряла свою подругу – певицу Sophie.

"Мир не крутится вокруг тебя"; "твое эго просто поражает"; "теперь мы знаем, как выглядит высшая степень эгоцентризма"; "ужасно, спустись на землю", – прокомментировали фанаты в сети.

А кто такая Чарли Дамелио, и почему ее называют новой Кардашьян - читайте в справке Sputnik.

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