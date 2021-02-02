ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Спустись на землю": конфуз "королевы TikTok" Чарли Дамелио обсуждают в сети

02.02.2021 11:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

16-летняя звезда TikTok Чарли Дамелио снова опозорилась перед поклонниками: в сети обсуждают самоуверенный конфуз интернет-знаменитости.

Дамелио стала открытием 2020 года. Несмотря на свой юный возраст, девушка умудрилась набрать больше 100 миллионов подписчиков в популярной соцсети. Но не обошлось и без недоразумений: в прошлом году Дамелио растеряла немалое количество поклонников из-за очередного ролика на YouTube: блогер хотела показать уютный семейный ужин, но вместо этого проявила неуважительное отношение к другим людям.

На этот раз имя Дамелио также появилось в таблоидах: тиктокер чуть не угодила в самый центр скандала из-за одной записи в Twitter.

"Я просматривала твиты под хэштегом "здесь для чарли" и поняла, боже мой, как же вы меня любите", - высказалась юная знаменитость, даже не подозревая, что хэштег был посвящен другой звезде.

Оказалось, что подписчики соцсети устроили большой флешмоб в поддержку певицы Charli XCX, которая потеряла свою подругу – певицу Sophie.

"Мир не крутится вокруг тебя"; "твое эго просто поражает"; "теперь мы знаем, как выглядит высшая степень эгоцентризма"; "ужасно, спустись на землю", – прокомментировали фанаты в сети.

А кто такая Чарли Дамелио, и почему ее называют новой Кардашьян - читайте в справке Sputnik.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Юная звезда снова попала впросак и чуть не оказалась в самом центре скандала. По мнению фанатов, во всем виновата самовлюбленность блогера.
 
Новости дня
Новости разные
 
У Менску ад каранавірусу памерлі яшчэ два лекары
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by