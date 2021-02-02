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Мнение: владельцы электромобилей сами блокируют места на ЭЗС
Источник материала: Onliner
Владельцы электромобилей иной раз высказывают обоснованные упреки водителям автомобилей с ДВС, когда те паркуются возле зарядных станций. Место оказывается заблокированным, зарядиться не получается, а все потому, что кто-то решил свою собственную проблему с парковкой в большом городе. Впрочем, у тех, кто на ДВС, могла еще не выработаться привычка всерьез относиться к «электричкам». А вот когда предают свои же — это понять труднее.
Пользователь нашего форума с ником BBS_RC090 рассказал корреспонденту Onliner, что живет недалеко от стоянки с установленными электрозарядными станциями. Выглядываешь в окно — и невольно обращаешь внимание на то, что происходит внизу. И вот читатель заметил, что отдельные электромобили занимают место для зарядки необыкновенно долго.
— Как только остановишься на минутку около зарядки, так сразу бегут владельцы электромобилей, мол, помогите, не дают зарядиться! А тут сами же бросили электрокар, и всем все равно, — отметил BBS_RC090.
Он опубликовал фото заснеженного Nissan с итальянскими номерами. По словам нашего читателя, электромобиль стоит неподвижно еще с декабря. Формально да, он на своем месте. Но по факту занимает чужое.
Возможно, никто бы и не обратил внимания на эту машину, но вскоре рядом появился еще один электромобиль. Заряжен он или нет — понять трудно. Но по-быстрому освобождать место у розетки водитель, кажется, не собирается.
— Они оба до сих пор не сдвинулись с места, — констатирует собеседник. — Не заряжаются и не уезжают.
Наш читатель предположил, что водители не живут где-то поблизости, а просто использовали стоянку для хранения своих транспортных средств и «уехали на метро до конца зимы».
— Ребята, пока вы сами друг друга не будете уважать, какое моральное право вы имеете делать замечания за парковку нормальных автомобилей с ДВС на зарядках? — задает риторический вопрос наш читатель.
Напомним, что ГАИ уже выступала с предложением
Парковка забита, но есть свободное место возле ЭЗС — припаркуетесь?
Чтобы сделать свой выбор,
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