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Ночью минчане чувствовали сильный запах гари. Что произошло?
Источник материала: Onliner
Сегодня ночью многие наши читатели обратили внимание на стойкий запах гари. Его чувствовали в Каменной Горке, Сухарево, Малиновке, Петровщине и Грушевке. Сохранялся запах и сегодня утром. Как объяснили в МЧС, в городе в это время пожаров не было. Однако совсем недалеко от МКАД, в деревне Дегтяревка Ждановичского сельсовета, ночью горела хозпостройка. Вероятнее всего, запах гари шел именно оттуда.
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Сегодня ночью многие наши читатели обратили внимание на стойкий запах гари. Его чувствовали в Каменной Горке, Сухарево, Малиновке, Петровщине и Грушевке....
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