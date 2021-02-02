Ночью минчане чувствовали сильный запах гари. Что произошло?

Источник материала: Onliner

Сегодня ночью многие наши читатели обратили внимание на стойкий запах гари. Его чувствовали в Каменной Горке, Сухарево, Малиновке, Петровщине и Грушевке. Сохранялся запах и сегодня утром. Как объяснили в МЧС, в городе в это время пожаров не было. Однако совсем недалеко от МКАД, в деревне Дегтяревка Ждановичского сельсовета, ночью горела хозпостройка. Вероятнее всего, запах гари шел именно оттуда.

Судя по карте на сайте airmq.by, на котором публикуются данные мониторинга загрязнения воздуха в городах Беларуси, в районе Сухарево и сейчас повышено содержание частиц в воздухе. Однако однозначно утверждать, что запах и повышение концентрации частиц в воздухе связаны, нельзя.