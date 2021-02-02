Google заплатит по $500 дискриминированным женщинам-инженерам

Источник материала: Onliner

Компания Google согласилась выплатить $2,5 млн более чем 5,5 тыс. сотрудников и соискателей на должности в организации в рамках дела о заниженных зарплатах и дискриминации на этапе собеседований при приеме на работу. Министерство труда США выяснило, что женщинам-инженерам в компании недоплачивали, а при приеме на работу в невыгодном положении оказывались женщины и азиаты.

Чтобы уладить проблемы, Google выплатит $1 353 052 женщинам-инженерам — таких 2565 человек, а также $1 232 000 — 1757 женщинам-инженерам, претендовавшим на должности в компании, и 1219 сотрудникам-азиатам, также не получившим желаемую должность.

Отдельно упоминается сумма в $1,25 млн для других действующих сотрудников в некоторых американских офисах Google.

По словам специалистов, «зарплатная дискриминация — систематическая проблема».