ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Google заплатит по $500 дискриминированным женщинам-инженерам

02.02.2021 11:13 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Компания Google согласилась выплатить $2,5 млн более чем 5,5 тыс. сотрудников и соискателей на должности в организации в рамках дела о заниженных зарплатах и дискриминации на этапе собеседований при приеме на работу. Министерство труда США выяснило, что женщинам-инженерам в компании недоплачивали, а при приеме на работу в невыгодном положении оказывались женщины и азиаты.

Чтобы уладить проблемы, Google выплатит $1 353 052 женщинам-инженерам — таких 2565 человек, а также $1 232 000 — 1757 женщинам-инженерам, претендовавшим на должности в компании, и 1219 сотрудникам-азиатам, также не получившим желаемую должность.

Отдельно упоминается сумма в $1,25 млн для других действующих сотрудников в некоторых американских офисах Google.

По словам специалистов, «зарплатная дискриминация — систематическая проблема».

Для уроков и бизнеса на расстоянии. Самые заказываемые камеры в Каталоге

Веб-камера Defender G-lens 2599
2 отзыва
матрица 2 Мп, кабель 2 м
108 р.
13 предложений
Веб-камера Logitech HD Webcam C270 черный [960-001063]
41 отзыв
матрица 1.3 Мп, кабель 1.5 м
125 р.
16 предложений
Веб-камера Logitech HD Pro Webcam C920
18 отзывов
матрица 3 Мп, автофокус, кабель 1.8 м
–13%298 р.
17 предложений

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Google согласилась выплатить $2,5 млн более чем 5,5 тыс. сотрудников и соискателей на должности в организации в рамках дела о заниженных зарплатах и...
 
Новости дня
Новости разные
 
The Economist: Германия не остановит «Северный поток-2», но американские санкции могут это сделать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by