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Google заплатит по $500 дискриминированным женщинам-инженерам
Источник материала: Onliner
Компания Google
Чтобы уладить проблемы, Google выплатит $1 353 052 женщинам-инженерам — таких 2565 человек, а также $1 232 000 — 1757 женщинам-инженерам, претендовавшим на должности в компании, и 1219 сотрудникам-азиатам, также не получившим желаемую должность.
Отдельно упоминается сумма в $1,25 млн для других действующих сотрудников в некоторых американских офисах Google.
По словам специалистов, «зарплатная дискриминация — систематическая проблема».
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