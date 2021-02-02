Три участника забастовки на БМЗ получили тюремные сроки

Источник материала: Onliner

17 августа Игорь Поваров, Александр Бобров и Евгений Говор вместе с другими рабочими БМЗ в знак протеста перекрыли дорогу технологическому транспорту на завод. В их отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Вчера, 1 февраля, суд Жлобина вынес приговор: все трое получили реальные сроки. Об этом пишет лишенный аккредитации правозащитный центр «Весна».

Сообщается, что на суде все трое признали вину. БМЗ свой гражданский иск отозвал: участники забастовки возместили предприятию убытки в размере 1 тысяча 88 рублей 50 копеек.

Однако по уголовному делу приговор оказался неутешительным: как рассказали Onliner в пресс-службе суда Жлобина, Игорь Поваров получил три года лишения свободы, Александр Бобров и Евгений Говор — два года и шесть месяцев (все — с отбыванием наказания в колонии общего режима). Приговор в силу не вступил и может быть обжалован.

Уголовное дело в отношении другого участника забастовки — Павла Магидова — выделено в отдельное производство. Гражданину России удалось выехать за границу.