«Он уже уходил из дома пару дней назад». Что известно о подростке, пропавшем почти месяц назад

Источник материала: Onliner

16-летний Алексей Василаке жил в Кобрине, на учебу ездил в Брест. Однако 8 января привычный маршрут изменился в сторону Смоленска. Подробнее пока никто, кроме Леши, не скажет, ровно как и о его мотивах. И это не первая попытка сбежать из семьи. Местоположение парня до сих пор не известно, как и то, откуда он берет средства на жизнь. О причинах сложившейся ситуации беседуем с отцом, подругой и сотрудником школы.

Геннадий — отец мальчика уверен: сын жив. За почти месяц отсутствия первенца прочел много книжек по психологии, чтобы понять, что же пошло не так.

— Ушел из-за нескольких негативных факторов: не получалось с девушкой, проблемы с учебой, мы эти сигналы не заметили, хотя должны были. В его возрасте концентрируется много энергии протеста, тот же банальный вынос мусора, уборка, мытье посуды воспринимались как мировая катастрофа. Никто не заставлял его драить полы, чтоб он чувствовал себя Золушкой, нет. А он захотел самостоятельности.





— Кроме выноса мусора, конфликты в семье были?

— Не было. Но я не снимаю с себя ответственности, что не углядел и не был внимателен. В нашей семье принято выражать свои эмоции, ежедневно мы искренне говорим детям, что любим их.

— Какой был характер у вашего сына?

— Довольно ранимый. На тот момент (утро 8 января) подозрений у нас не возникло, потом уже, когда «прокрутили пленку», жена вспомнила, что у него был потерянный взгляд и одевался он неохотно, смотрел по сторонам, как будто прощался с квартирой. Значения особо не придала, а уже когда позвонили и сказали, что был найден телефон, поняла: сбежал.

Не хочется, чтоб он сейчас пострадал из-за своего поспешного решения, хочется, чтоб обсудил с нами то, как ему быть в данной ситуации. А мы уже окажем любую помощь: и денег вышлем, и домой заберем, если захочет, не вопрос. Мы опасаемся того, что он может попасть под волну протеста, в секту или быть вовлечен в продажу наркотиков.





«Это не мой парень»

О проблемах на любовном фронте вскользь упомянул отец и социальные педагоги, дескать, скорее всего, из-за девушки. Свой комментарий дала Марина (мы изменили имя, все почему-то считают, что она девушка Алексея).

— Алексея почти месяц ищут, может, у тебя есть какая-нибудь информация?

— Это не мой парень, между нами вообще ничего не было, я не знаю, откуда вы берете эту информацию. Мы общались, дружили, в декабре мы сильно поссорились, и в новогоднюю ночь помирились. Но после этих больших ссор больше чем «привет/пока» друг другу не говорили. Еще он мог что-то написать в соцсетях.

— А на какой почве были ссоры?

— Признался в своих чувствах, но с моей стороны этих чувств нет. Про то, что меня в Москву собирается звать, — такого не было. Мы с ним знакомы с июня, но сколько были знакомы, столько он и бегал за мной. Когда мы ссорились в последний раз, он говорил, что мы не сможем быть «просто друзьями» и у него ко мне чувства, потом писал, что видеть меня не хочет. Но я не думаю, что это причина, по которой он мог сбежать, по крайней мере не единственная.

«Не хватило доверия в семье»

В Политехническом колледже города Бреста, где учится Алексей, ситуацию прокомментировала Кузнецова Елена — заместитель директора по воспитательной работе.

— Долгов по учебе у него не было. Было несколько пропусков без уважительной причины, поэтому мы вызвали его и родителей на беседу. Но это не могло стать причиной для ухода из семьи?

Первый раз он пропал, по-моему, 5 января. Куратор вместе с заведующим отделением звонили и настаивали, чтоб родители обратились в милицию. Тогда его нашли, буквально за час, в Кобрине. Я спросила у родителей: «Были ли такие случаи?» Говорят, не было.

— А как он это объяснил?

— Сказал: «Мне тяжело учиться». Потом, что у него там любовь, про это уже не будем. Он не из колледжа сбежал, его же родители нашли (5-го) и тут же отправили (8-го). Может быть, родителям стоило немного подумать, разобраться. Думаю, не хватило доверия в семье. Он, когда ушел в первый раз, спросил: «Как меня нашли?» Мы сказали: «По телефону». И во второй раз телефон он оставил на вокзале.