В Беларусь приехала «черная» спецсерия Lada Vesta SW Cross

Источник материала: Onliner

Из рупора пресс-службы дилерской сети Lada в Беларуси прозвучало, что в страну приехала некая Lada Vesta SW Cross специальной серии [BLACK]. Эта версия выйдет ограниченным тиражом.





Исполнение [BLACK] отличается наличием черных акцентов в интерьере и экстерьере универсала. Так, у машины черные корпуса зеркал, крыша (пусть соседи думают, что панорама!) и 17-дюймовые диски. Имеется эмблема с названием серии. В салоне черный цвет получили обивка сидений, стойки крыши и отделка потолка.





В данном исполнении машины оборудованы «зимним» пакетом, включающим такие опции, как подогрев лобового стекла, обогрев передних сидений и рулевого колеса, а также отделка сидений из экокожи. У машины также мультимедийная система с навигацией (7 дюймов), шесть динамиков, антенна типа «акулий плавник» и камера заднего вида.





Цены на новинку варьируются от 32 700 рублей (106 л. с. с МКП) до 36 700 рублей (113 л. с. и CVT).



