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В Беларусь приехала «черная» спецсерия Lada Vesta SW Cross

02.02.2021 11:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Из рупора пресс-службы дилерской сети Lada в Беларуси прозвучало, что в страну приехала некая Lada Vesta SW Cross специальной серии [BLACK]. Эта версия выйдет ограниченным тиражом.

В Беларусь приехала «черная» спецсерия Lada Vesta SW Cross

Исполнение [BLACK] отличается наличием черных акцентов в интерьере и экстерьере универсала. Так, у машины черные корпуса зеркал, крыша (пусть соседи думают, что панорама!) и 17-дюймовые диски. Имеется эмблема с названием серии. В салоне черный цвет получили обивка сидений, стойки крыши и отделка потолка.

В Беларусь приехала «черная» спецсерия Lada Vesta SW Cross

В данном исполнении машины оборудованы «зимним» пакетом, включающим такие опции, как подогрев лобового стекла, обогрев передних сидений и рулевого колеса, а также отделка сидений из экокожи. У машины также мультимедийная система с навигацией (7 дюймов), шесть динамиков, антенна типа «акулий плавник» и камера заднего вида.

В Беларусь приехала «черная» спецсерия Lada Vesta SW Cross

Цены на новинку варьируются от 32 700 рублей (106 л. с. с МКП) до 36 700 рублей (113 л. с. и CVT).

В Беларусь приехала «черная» спецсерия Lada Vesta SW Cross
LADA Vesta I SW, 2019 г.в., 40 773 км
серый, универсал, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
25 147 р.
9600$ / 7922€
LADA Vesta I comfort plus, 2018 г.в., 88 000 км
красный, универсал, бензин 1.8 л, механическая, передний привод
22 263 р.
8499$ / 7014€
LADA Vesta I, 2020 г.в., новый
красный, универсал, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
29 700 р.
11 338$ / 9357€
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Из рупора пресс-службы дилерской сети Lada в Беларуси прозвучало, что в страну приехала некая Lada Vesta SW Cross специальной серии [BLACK]. Эта версия выйдет ограниченным...
 
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