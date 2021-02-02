Политолог: Приравняв БЧБ-флаг к экстремистскому, власти создадут себе новые проблемы

Источник материала: Салiдарнасць

Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павел Усов рассказал «Салідарнасці», почему считает, что белорусские власти сделают ошибку, запретив бело-красно-белый флаг, но при этом протест не вернется весной на прежний уровень.





«Возможен обратный ожидаемому властями эффект»

В Генпрокуратуре заявили о готовности признать бело-красно-белый флаг экстремистским . Каким будет окончательное решение и как оно повлияет на отношение к БЧБ-флагу в обществе?

– Исходя из логики авторитарной системы, запрет бело-красно-белого флага обязательно произойдет, – сказал «Салідарнасці» Павел Усов. – Режим Лукашенко хочет зачистить не только политическое протестное пространство, но и культурно-символическое.

Массовые протесты в стране под БЧБ-флагами привели к национальному возрождению. Власти теперь пытаются подавить возрожденный национальный дух запретами. Бело-красно-белый флаг хотят приравнять к экстремистскому, чтобы усилить атмосферу террора и страха в обществе.







С одной стороны, национальный белорусский флаг пытаются дискредитировать пропагандистскими трюками и манипуляциями, приравнивая его к нацистскому и экстремистскому. С другой, хотят сделать это и на законодательном уровне.

Какими будут последствия такого решения? Во-первых, оно уже не изменит отношение большинства населения к бело-красно-белому флагу.

Как бы этот флаг официально не называли, хоть инопланетной, хоть марсианской символикой, он стал неотъемлемой частью культуры Беларуси и таковым останется. Власти уже никак не смогут повлиять на место и роль бело-красно-белого флага в истории страны и сознании белорусов.

Во-вторых, возможен обратный ожидаемому властями эффект: думаю, привязанность к бело-красному-белому флагу только усилится, скорость его распространения на бытовом уровне возрастет.

В-третьих, не думаю, что запрет БЧБ-флага напрямую повлияет на протесты. Они будут продолжаться – будет ли там флаг или нет.

В-четвертых, признавая белорусский флаг экстремистским, власти создают для себя еще больше проблем. Видно, как сегодня они бесятся при виде этого символа. Но когда флаг будет приравнен к экстремистскому, на каждый эпизод с ним нужно будет реагировать. Что будет исчерпывать ресурсы системы.

Можно представить, какой шок будет у представителей власти, если на районах, предприятиях, учреждениях, школах просто разбросают бело-красно-белые листки.

«Для продолжения репрессий потребуются новые средства и ресурсы»

Генпрокурор Андрей Швед дал понять, что после скорых изменений в законодательстве уголовная ответственность будет распространяться не только на руководителей «экстремистских формирований», но и тех, кто содействует им путем распространения «экстремистских взглядов и символики». Павел Усов считает, что в этом по большому счету нет ничего нового.

– Подобные статьи уже существовали. Перед президентскими выборами 2006 года в Уголовный кодекс была внесена статья 193.1 за деятельность в незарегистрированной организации (в 2019 году она была исключена из УК – прим.). По этой статье отсидел два года, например, Дмитрий Дашкевич – как руководитель «Молодого фронта». То есть в принципе ничего нового в деятельности властей не произошло.

Но эти запреты не изменят отношения к Лукашенко и его режиму, не прибавят ему легитимности.

Для сохранения его власти репрессии нужно будет продолжать, для чего потребуются новые средства и ресурсы, что будет уничтожать систему изнутри. Так что я бы даже сказал, что прокуратура делает полезное дело для протеста, выступая за новые запреты и наказания. Пускай она работает в том же духе, уничтожая систему изнутри.

«Возвращения протестного движения на прежний уровень весной не произойдет»

Принято считать, что массовые протесты в Беларуси могут возобновиться весной. Разделяет ли это мнение Павел Усов?

– Режим действует на опережение, вводя максимально жесткие меры, чтобы не допустить массовых протестов весной.

Кроме того, я не назову таких случаев в истории, когда после окончания первой волны протестов, после долгого перерыва прежняя волна выступлений повторялась. За этот перерыв власти успевают перегруппировать силы, мобилизовать дополнительные ресурсы, консолидировать режим внутри, провести зачистку окружающего пространства. Также сказывается психологическая усталость протестующих.

Исходя из политических признаков, из психологии революции, повторения протестов, которые были летом-осень 2020 года, когда существовала реальная возможность свержения режима, я не ожидаю.

Однако остается фактор непредсказуемости, возникновения новых дополнительных триггеров. Пока я склоняюсь к тому, что локальные протесты могут продолжаться, но возвращения протестного движения на прежний уровень весной не произойдет.