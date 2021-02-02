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Партизаны Дзержинска передают привет партизанам из города Фаниполь
Источник материала: Хартия'97
Партизаны Дзержинска передают привет партизанам из города Фаниполь
Минский район продолжает акции протеста.
В Беларуси продолжаются ежедневные акции протеста с требованием отставки узурпатора.
Партизаны Дзержинска передали из живой цепи привет партизанам из города Фаниполь, сообщает
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Минский район продолжает акции протеста.
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