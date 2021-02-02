ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Медики рассказали, что произойдет с организмом, если резко бросить курить

02.02.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Медики рассказали, что произойдет с организмом, если резко бросить курить

  • 2.02.2021, 11:02
Медики рассказали, что произойдет с организмом, если резко бросить курить

Изменения наступают уже через 20 минут.

О вреде никотина знает даже ребенок, но каждый курильщик предполагает, что сердечно-сосудистые заболевания, онкология и прочие болезни курильщиков их не настигнут. Последствия кажутся нам чем-то далеким и несбыточным, хотя каждая выкуренная сигарета пагубно влияет на организм, пишет orthodox.od.ua.

Американские ученые уже давно доказали, что чем быстрее человек перестает курить, тем лучше. В основном, программа по восстановлению организма запускается уже через 20 минут, если не поступает новая доза. Однако для полного очищения недостаточно просто избавиться от никотина, организму также необходимо вывести смолистые и канцерогенные вещества, а на это потребуется больше времени.

Работа органов, тканей и клеток без никотина постепенно начинает приходить в норму. В основном, из-за достаточного насыщения кислородом. Человек лучше спит, ест и быстрее реабилитируется после физических нагрузок. То есть физически отказ от курения несет одни плюсы, другое дело – психическое состояние.

При отказе от курения человек может испытывать апатичные эпизоды, нервозность, нарушение сна и концентрации внимания. Но примерно спустя три недели уровень нейромедиаторов вернется к физиологической норме и апатия сменится чувством гордости и уверенности в себе.

Полностью организм восстанавливается через полгода после отказа от сигарет, когда происходит восстановление клеток печени и нормализация деятельности желчного пузыря.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Миллиардер из США будет самостоятельно управлять ракетой во время первого гражданского полета в космос
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by