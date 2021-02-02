Источник материала: Хартия'97

Медики рассказали, что произойдет с организмом, если резко бросить курить 2.02.2021, 11:02

Изменения наступают уже через 20 минут.

О вреде никотина знает даже ребенок, но каждый курильщик предполагает, что сердечно-сосудистые заболевания, онкология и прочие болезни курильщиков их не настигнут. Последствия кажутся нам чем-то далеким и несбыточным, хотя каждая выкуренная сигарета пагубно влияет на организм, пишет orthodox.od.ua .

Американские ученые уже давно доказали, что чем быстрее человек перестает курить, тем лучше. В основном, программа по восстановлению организма запускается уже через 20 минут, если не поступает новая доза. Однако для полного очищения недостаточно просто избавиться от никотина, организму также необходимо вывести смолистые и канцерогенные вещества, а на это потребуется больше времени.

Работа органов, тканей и клеток без никотина постепенно начинает приходить в норму. В основном, из-за достаточного насыщения кислородом. Человек лучше спит, ест и быстрее реабилитируется после физических нагрузок. То есть физически отказ от курения несет одни плюсы, другое дело – психическое состояние.

При отказе от курения человек может испытывать апатичные эпизоды, нервозность, нарушение сна и концентрации внимания. Но примерно спустя три недели уровень нейромедиаторов вернется к физиологической норме и апатия сменится чувством гордости и уверенности в себе.

Полностью организм восстанавливается через полгода после отказа от сигарет, когда происходит восстановление клеток печени и нормализация деятельности желчного пузыря.

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