Источник материала: Хартия'97

The Economist: Германия не остановит «Северный поток-2», но американские санкции могут это сделать 2 2.02.2021, 10:50

Напряжение вокруг проекта газопровода продолжает расти.

Комплексная "политическая игра" разыгрывается в прохладных водах у Борнхольма, острова в Балтийском море. Флотилия российских катеров, лишенных международного сервисного и логистического обеспечения, пытается завершить строительство "Северного потока-2" - газопровода на 1230 км, который бы позволил транспортировать газ из России в Германию. Осталось построить менее 150 км, главным образом в водах Дании. Франция призывает Германию остановить «Северный поток-2». Между тем американское правительство, вооруженное попыткой ввести больше санкций, внимательно наблюдает, отбирая компании, которые подозревает в причастности к строительству газопровода. Судьба Северного потока-2" фактически зависит от этой "гонки". Со статьей издания The Economist знакомит сайт "Зеркало недели. Украина" .

"Северный поток-2" вызывает жестокие дискуссии еще с 2015 года, когда государственный газовый гигант России "Газпром" и пять европейских энергетических компаний создали консорциум в размере 9,5 млрд евро для строительства нового трубопровода рядом с уже существующим вдоль дна Балтийского моря. Америка активно выступает против строительства газопровода, ведь обеспокоена тем, что "Северный поток-2" усилит пагубное влияние Кремля. Многие европейцы опасаются, что это усилит зависимость ЕС от российских энергоносителей - и нанесет вред Украине, лишив ее транзитных сборов, которые она зарабатывает от существующего газопровода. На этой неделе Франция выразила свою обеспокоенность. Европейская комиссия, которая в течение многих лет успешно сдерживала амбиции "Газпрома" в Европе, скептически настроена, а Европарламент жестко выступает против строительства. Многие немцы, которые также не поддерживают идею строительства газопровода, удивляются, почему их правительство настаивает на продолжении проекта.

Немецкие министры в течение какого-то времени сомневались и намекали на идее отмены проекта газопровода после отравления российского оппозиционера Алексея Навального в августе прошлого года, но строительство все-таки не остановили. Даже после недавнего задержания Навального в Москве, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не передумала относительно строительства газопровода. Чтобы обойти американские санкции правительство Мекленбурга-Западной Померании - малонаселенной федеральной земли на северо-востоке Германии, где должен проходить трубопровод, даже создало фонд, который главным образом финансируется "Газпромом" и выступает посредником между "Северным потоком-2" и подрядными компаниями. Фонд направлен на "защиту климата", при этом настоящие климатические активисты "шокированы".

Эта попытка выглядит обреченной на неудачу. А настойчивые усилия Америки уничтожить проект газопровода приносят свои плоды. Конгресс утвердил "два набора" санкций, направленных против газопровода, сфера применения обеих групп санкций была расширена за последние семь месяцев. В декабре 2019 года сама угроза санкций заставила швейцарскую строительную компанию Allseas отказаться от участия в проекте, это остановило строительство на год и стоило "Газпрому" сотни миллионов. Многие другие компании также "испугались" американских санкций.

Однако строительство было возобновлено в декабре. При этом, напряжение вокруг проекта продолжает расти. 19 января, в последний день пребывания у власти в США администрации Дональда Трампа, американское правительство применило санкции против российского судна "Фортуна", предназначенного для прокладки труб. На несколько недель раньше Конгресс одобрил поправку к другому набору санкций, принятых в 2019 году. Коренным образом расширив список компаний, которые попадают под действие американских санкций, включив страховщиков, сертификаторов и любые другие организации, поддерживающие проект, что может кардинально изменить ситуацию, считает аналитик консалтинговой компании Esperis Матеуш Кубяка. При задержках и больших затратах, Россия в конце концов сможет сама завершить строительство, говорит он. Но сертификация, призвана показать, что газопровод соответствует международным стандартам безопасности "не может быть просто передана на выполнение какой-то подозрительной российской компании".

Другой вопрос - время. Несмотря на все препятствия Россия будет пытаться завершить работу, включая сертификацию, до всеобщих выборов в Германии 26 сентября. Ведь после выборов влияние может получить немецкая партия "Зеленых", что громко выступает против газопровода. Если партия Меркель, которую сейчас возглавляет Армин Лашет, захочет получить коалицию с "Зелеными", сам вопрос "Северного потока-2" может стать помехой.

"Я бы посоветовал Лашету избегать вступления в фан-клуб "Путин / Северный поток-2", если он хочет коалиции с нами", - говорит представитель "Зеленых" Джем Оздемир.

Агрессивная санкционная политика администрации Трампа удивила даже непреклонных врагов "Северного потока-2" в Европе. Новый американский президент Джо Байден, конечно, будет действовать более мягко. Но он выступал против "Северного потока-2" в должности вице-президента во времена Барака Обамы, и на прошлой неделе его пресс-секретарь назвала проект "плохим вариантом для Европы", добавив, что новая администрация все еще работает над правильными решениями.

Тем не менее, как отмечает координатор санкций в Государственном департаменте времен администрации Обамы Дэн Фрид, окончательный текст нового законодательства может быть намеком на то, что "Конгресс хочет соглашения".

Как может выглядеть новый законопроект? Одним из предложений является автоматический механизм введения санкций против "Газпрома", если Кремль откажется от пятилетнего соглашения, которое было заключено Меркель в 2019 году. Соглашение гарантирует, что газ будет и в дальнейшем транспортироваться через Украину. Другой вариант - это грандиозные договоренности, по которым Америка отменит санкции в обмен на более широкие обязательства Германии по укреплению энергетической безопасности в Восточной Европе. Задержки, вызванные санкциями, открывают пространство для переговоров. Однако пока правительство не проявляло Германии особого интереса.

"Это касается не только намерений США, Германия тоже должна хотеть играть", - говорит Фрид.

Некоторые все еще надеются на остановку строительства.

"Еще не поздно отказаться от проекта", - говорит посол Польши в Германии Анджей Пржилебський.

При этом Меркель, вероятно, не будет "проливать слишком много слез", если Америка разрушит проект. "Северный поток-2" стал самой большой головной болью во внешней политике Германии. "Смерть путем санкций" облегчит боль без обязательства принять вину и, вероятно, избавит немецкое правительство от огромных компенсационных потерь. Это был бы неудачный конец для неудачного проекта, резюмирует издание.

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