SpaceX впервые запустит на орбиту экипаж из обычных людей

Источник материала: Tut.by

SpaceX объявила о запуске первого «полностью коммерческого» гражданского экипажа на орбиту Земли в конце 2021 года. Командиром корабля выступит основатель и глава компании Shift4 Payments Джаред Исаакман, еще три места займут обычные люди, передает TJournal .



Джаред Исаакман в капсуле Crew Dragon. Фото: SpaceX

Миссия получила название Inspiration4 и в том числе направлена на поддержку исследовательской детской больницы Сейнт Джуд. Исаакман передал учреждению два места, включая одно для «амбассадора больницы с прямой связью с миссией».

«Inspiration4 — это реализация мечты всей жизни и шаг навстречу будущему, в котором каждый может рискнуть и изучать звёзды. Я ценю огромную ответственность, которую несёт руководство этой миссией и хочу использовать этот исторический момент, чтобы вдохновить человечество на помощь в борьбе с детским раком здесь, на Земле», — сказал он.

Второе место в корабле получит один из медработников больницы Сейнт Джуд, оказывающий первую помощь. Третье и четвертое места получат победители онлайн-голосования, которое пройдёт с 1 по 28 февраля на сайте Inspiration4. Третье место сможет выиграть тот, кто отправил пожертвование больнице Сэйнт Джуд, а четвертое — любой новый и существующий пользователь платформы Shift4Shop Исаакмана. Выполнить оба условия можно на сайте Inspiration 4 .

Экипаж миссии будет тренироваться под надзором SpaceX и готовиться к полету на ракете Falcon 9. Во время общения с журналистами глава компании Илон Маск отметил, что продолжительность и другие параметры миссии будут полностью зависеть от Исаакмана.

«Если вы решите позже, что хотите другую миссию, вы можете все переиграть. Вы решаете, куда вы полетите, но я думаю мы предполагаем, что это от двух до четырех дней. Если вы захотите остаться там подольше, это тоже ничего», — сообщил Илон Маск.

SpaceX планирует повторно использовать капсулу Resilience («Устойчивость»), которая пристыковалась к МКС в ноябре 2020 года во время запуска первой официальной миссии с астронавтами NASA. Агентство проинформировали о первой частной миссии и оно ее «поддержало».

До этого SpaceX уже анонсировала несколько частных миссий на ближайшие годы. Компания планирует отправить в путешествие вокруг Луны миллиардера Юсаку Маэдзаву в 2023 году, отправить на орбиту Тома Круза для съёмок фильма, а также запустить космических туристов на МКС на 10-дневную миссию и устроить пятидневный полёт на орбите в 2022 году.