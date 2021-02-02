Ночью на МКАД пьяный водитель Chevrolet влетел в попутный погрузчик

Источник материала: Tut.by

Пьяный водитель устроил аварию на МКАД, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.





Авария произошла ночью 2 февраля. Предварительно установлено, что 26-летний водитель Chevrolet ехал по внутреннему кольцу МКАД со стороны улицы Тимирязева в направлении проспекта Победителей и врезался в погрузчик «Амкдор», который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель легковушки был пьян. Концентрация паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 1,46 промилле. В отношении него составили административные протоколы.