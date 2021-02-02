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Ночью на МКАД пьяный водитель Chevrolet влетел в попутный погрузчик
Источник материала: Tut.by
Пьяный водитель устроил аварию на МКАД,
Авария произошла ночью 2 февраля. Предварительно установлено, что 26-летний водитель Chevrolet ехал по внутреннему кольцу МКАД со стороны улицы Тимирязева в направлении проспекта Победителей и врезался в погрузчик «Амкдор», который двигался в попутном направлении.
В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.
Медицинское освидетельствование показало, что водитель легковушки был пьян. Концентрация паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 1,46 промилле. В отношении него составили административные протоколы.
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В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.
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