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Мэрилина Мэнсона вырежут из сериала «Американские боги» после обвинений в абьюзе

02.02.2021 11:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Создатели сериала «Американские боги» решили убрать Мэрилина Мэнсона из третьего сезона проекта, после того как Эван Рэйчел Вуд и еще несколько женщин обвинили музыканта в абьюзе. Об этом со ссылкой на Deadline и Variety пишет «КиноПоиск».


— В связи с обвинениями, выдвинутыми против Мэрилина Мэнсона, мы решили убрать его из оставшегося эпизода («Американских богов». — Прим. ред.), в котором он снимался и релиз которого был запланирован на конец этого сезона. Starz однозначно поддерживает всех, кому пришлось пережить абьюз, — заявил представитель канала Starz.

Мэнсон уже успел появиться в первой и четвертой сериях третьего сезона «Американских богов». Он сыграл лидера дэт-метал-группы Blood Death Джону Венгрена. Его персонаж также должен был сыграть важную роль в эпизоде, релиз которого состоится 14 февраля.

Мэнсон не появится и во втором сезоне хоррор-антологии «Калейдоскоп ужасов». Эпизоды с его участием убрали из программы.

Помимо этого, сотрудничество с Мэнсоном прекратило крупнейшее голливудское агентство CAA и музыкальный лейбл Loma Vista Recordings, выпустивший три последних альбома музыканта.

В ответ на обвинения Мэнсон в Instagram заявил, что обвинители пытаются «искажать реальность».

— Очевидно, мое искусство и моя жизнь долгое время становились эпицентром споров, но недавние заявления обо мне — ужасное искажение реальности, — написал Мэнсон в Instagram. — Мои личные отношения всегда были по обоюдному согласию с партнерами-единомышленниками. Это правда, независимо от того, как и почему другие теперь предпочитают искажать прошлое.

Напомним, актриса Эван Рэйчел Вуд рассказала в Instagram, что подвергалась абьюзу со стороны музыканта Мэрилина Мэнсона. Она написала, что он «промывал ей мозги» и что в течение многих лет она жила в страхе перед ним.

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Создатели сериала «Американские боги» решили убрать Мэрилина Мэнсона из третьего сезона проекта, после того как Эван Рэйчел Вуд и еще несколько женщин обвинили...
 
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