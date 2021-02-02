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Женщина из Мьянмы записывала видео тренировки, пока за ее спиной начинался военный переворот
Источник материала: Tut.by
В Сети
Изначальное видео было размещено преподавателем физкультуры Министерства образования Мьянмы Кхинг Хнин Вай (Khing Hnin Wai) в
Напомним, что 1 февраля Вооруженные силы Мьянмы
На выборах в ноябре НЛД одержала победу, получив 396 из 476 мест. Это позволило партии сформировать правительство еще на пять лет. Партия солидарности и развития Союза, которую поддерживают военные, получила только 33 места. Военные пожаловались на фальсификации и оспорили результаты в Верховном суде, избирательная комиссия не нашла доказательств мошенничества.
После этого армия пригрозила «принять меры». На этом фоне возникли опасения о вероятности государственного переворота, однако Вооруженные силы страны пообещали соблюдать действующую Конституцию.
Военные находились у власти в Мьянме с 1962 по 2011 год.
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Видео было размещено преподавателем физкультуры в Facebook.
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