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Женщина из Мьянмы записывала видео тренировки, пока за ее спиной начинался военный переворот

02.02.2021 11:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Сети появилось любопытное видео — тренер из Мьянмы записывала видео тренировки, пока за ее спиной начинался военный переворот. На кадрах можно увидеть военный конвой, направляющийся к зданию парламента.

Изначальное видео было размещено преподавателем физкультуры Министерства образования Мьянмы Кхинг Хнин Вай (Khing Hnin Wai) в Facebook. Это должно было стать обычным роликом, но на кадры попала военная техника.

Напомним, что 1 февраля Вооруженные силы Мьянмы объявили в стране чрезвычайное положение сроком на год после задержания руководителей государства. Как передает Reuters, военные объявили, что власть переходит в руки главнокомандующего Вооруженными силами Мин Аун Хлаина. По их словам, президент Вин Мьин и госсоветник (должность соответствует главе правительства), лидер правящей партии «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи были задержаны в ответ на «махинации» на ноябрьских выборах.

На выборах в ноябре НЛД одержала победу, получив 396 из 476 мест. Это позволило партии сформировать правительство еще на пять лет. Партия солидарности и развития Союза, которую поддерживают военные, получила только 33 места. Военные пожаловались на фальсификации и оспорили результаты в Верховном суде, избирательная комиссия не нашла доказательств мошенничества.

После этого армия пригрозила «принять меры». На этом фоне возникли опасения о вероятности государственного переворота, однако Вооруженные силы страны пообещали соблюдать действующую Конституцию.

Военные находились у власти в Мьянме с 1962 по 2011 год.

 
 
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