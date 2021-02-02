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Управление СК по Гомельской области / gp.by

БелаПАН . «Каждый сотрудник, который проходил мимо меня, когда я лежал на полу, ударял меня ногой в пах. Они кричали: «Лукомский, тебе нужен адвокат?» Когда я говорил, что нужен, меня били еще сильнее», — рассказал мужчина агентству

«Там, в Центральном РОВД, 11 августа просто была пыточная камера, повсюду были крики, стоны, па полу валялись выбитые зубы», — вспоминает мужчина. В изолятор временного содержания, по его словам, он попал в бессознательном состоянии.

«В этой связи установить и опросить сотрудников ОВД или войсковой части, которые осуществляли задержание Лукомского, не представляется возможным», — написано в постановлении СК.

«Меня избили ни за что, сломали телефон, велосипед, часы, я вышел из ИВС весь синий, месяц хромал, у меня было сотрясение мозга — но это все законно? Когда я был у следователя, он мне якобы сочувствовал и удивлялся, что так меня побили в милиции, то же самое было на экспертизе. Но, как оказалось — это все система», — прокомментировал ответ СК Лукомский.

Максим Хорошин / скриншот видео

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Не смогли найти тех, кто бил — дела о насилии в милиции не будет В милиции он оказался 11 августа после задержания в центре города.

В милиции он оказался 11 августа после задержания в центре города. Его били и при задержании, и позже в РУВД.Причем били, говорит Лукомский, тогда не его одного.После освобождения мужчина снял побои, прошел экспертизу и написал заявление в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело в отношении сотрудников милиции, которые его избивали. Опознать своих обидчиков Лукомский не мог — они были в балаклавах.1 февраля мужчина получил ответ — ему отказали в возбуждении уголовного дела. Как следует из ответа, следователи опросили сотрудников Центрального РОВД, и все они сообщили, что «никто противоправных действий в отношении Лукомского не совершал, необоснованная физическая сила и специальные средства к нему не применялись». А записи с камер видеонаблюдения, которые установлены в помещениях ОВД, не сохранились.А телесные повреждения у Лукомского «могли образоваться в результате применения к нему физической силы и спецсредств .... в пределах предоставленных им (сотрудникам милиции - Еврорадио) полномочий для пресечения административного правонарушения».Мужчина остался впечатлен ответом.Несмотря на множество свидетельств и заявлений от пострадавших, в Беларуси до сих пор не возбуждено ни одного уголовного дела по фактам насилия со стороны силовиков. Соседние страны заявили о готовности расследовать такие факты по универсальной процедуре. В частности, в Генпрокуратуру Литвы в ноябре было подано заявление по факту избиения бизнесмена Максима Хорошина.В январе советник Светланы Тихановскойсообщал, что подобные дела могут быть рассмотрены также в Польше и Чехии.В самой Беларуси с внесением изменения в Уголовно-процессуальный кодекс следствие получило возможность тянуть с ответом по таким заявлениям неограниченное количество времени.