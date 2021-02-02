Потерпевший омоновец просил не наказывать строго. Антону Воловику дали три года

Суд Октябрьского района Минска 1 февраля вынес приговор по очередному делу о насилии в отношении сотрудника ОМОНа. 23-летнего Антона Воловика приговорили к трем годам лишения свободы.





Антон Воловик признан виновным в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти (ч. 1. Ст. 342 УК, максимальное наказание — лишение свободы на два года), и насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел (ст. 364 УК, максимальное наказание — лишение свободы на срок до шести лет).

Судебное заседание вела Ольга Неборская, гособвинение представлял Артем Евтухович.

В суде рассматривается инцидент, случившийся 14 июля прошлого года на проспекте Независимости недалеко от площади Победы. Тогда силовики проводили задержания участников несанкционированной акции. Между гражданами и сотрудниками милиции случилось несколько стычек.

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Воловик утверждал, что пытался остановить драку с участием силовиков, а его обвинили в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и насилии в отношении сотрудника милиции. Воловик уже больше полугода находится под стражей. Обвинение признает частично.

1 февраля прошли прения сторон и прозвучал приговор.

Адвокат считает, что действия Воловика неверно квалифицированы, а свидетельства потерпевших сотрудников ОМОНа не могут быть достаточными для обвинения.

Согласно версии обвинения, подсудимый проявил насилие в отношении двух сотрудников ОМОНа, которые выполняли свои служебные обязанности — Виталия Самолётова и Игоря Остапука, «причинил физическую боль», а именно ударил Самолётова ногой в руку, Остапука — в голову.

Антон Воловик 27 января признал обвинение по ст. 342, но отрицает, что применял насилие, то есть не признал обвинение по ст. 364.

Впервые, сказала адвокат в прениях, потерпевшие конкретизировали Воловика только 21 ноября, хотя инцидент произошел еще 14 июля.

Адвокат высказала мнение, что это было связано с тем, что потерпевшие в момент конфликта с применением физической силы получили достаточно много ударов от разных людей и не могли утверждать, от Воловика или кого-то другого: «Даже врачам по свежим следам, когда были свежи ощущения физической боли, не назвали Воловика».

Также сторона защиты считает, что вызывает вопрос законность действий милиции: «Ответственность Воловика может наступать тогда, когда он противодействует законным действиям милиции. Так, призыв разойтись со стороны сотрудников милиции прозвучал, по их словам, когда они вышли из служебного транспорта. На видео, из показаний сотрудников не следует, что перед тем, как задерживать активных участников мероприятия, они предупреждали, что будут их задерживать. Насколько правомерным было молчаливое задержание с применением насилия граждан, будет давать суд. Есть основания полагать, что сотрудники не предупреждали граждан о применении силы. Действия Воловика нельзя назвать преступными. В его понимании действия сотрудников были неправомерными».

Адвокат настаивала, что пострадавшие омоновцы Остапук и Самолётов не являются носителями информации и не могут сказать, когда им причинил повреждения Воловик:

«Источником своей информированности оба называют просмотренные в суде видео. На мой взгляд, их можно описать, как фото с Пизанской башни. Даже эксперт не установил контакт. Он говорит об ударе в сторону. Остапук говорит, что не видит удара Воловика».

Адвокат подчеркнула, что согласно закону только сделанные в установленном порядке видеозаписи могут быть положены в основу обвинительного приговора.

Гособвинитель в прениях на этот счет говорил обратное. Он утверждал, что экспертиза доказывает получение ударов: «Преступные действия Воловика зафиксированы на видеозаписи».

Прокурор просил суд определить Воловику наказание в виде лишения свободы на три года в исправительной колонии общего режима.

Потерпевший Остапук просил суд строго не наказывать Воловика: «Каждый может совершить ошибку. Воловик осознал, что сделал». Потерпевший Самолётов выступать отказался.

Антон Воловик в последнем слове сказал, что очень переживает «за страдания, которые принес матери и любимой девушке».

«Моя семья нуждается в моей поддержке и помощи. Я хочу честным трудом помогать своей стране», — сказал обвиняемый.