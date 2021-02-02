БелАЗ поставит в Индию почти сто карьерных самосвалов

ОАО «БелАЗ» и индийская компания Coal India Limited заключили контракт на поставку 96 карьерных самосвалов грузоподъемностью 220 тонн, сообщила пресс-служба белорусского предприятия.





Документ был подписан во время визита министра промышленности Петра Пархомчика и генерального директора ОАО «БелАЗ» Сергея Никифоровича в город Колката.

Согласно договоренностям, первая партия 220-тонников из шести машин будет отгружена в адрес Coal India Limited, крупнейшей угледобывающей компании мира, в первом — начале второго квартала 2021 года.

В прошлом году БелАЗ поставил Coal India Limited 77 карьерных самосвалов БелАЗ-75137 грузоподъемностью 136 тонн. Более 40 машин уже собраны и работают в открытом угольном карьере Gevra. Монтаж, пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию осуществляют специалисты Белорусского автомобильного завода. В штате Чхаттисгарх, в непосредственной близи от карьера Gevra, идет строительство регионального центра технической поддержки белазовских машин, отметила пресс-служба.

ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ» — крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Холдинг занимает 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Поставляет технику более чем в 80 стран.