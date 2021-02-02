Источник материала: АФН

Суд Логойского района осудил 2 февраля политического заключенного автора ютуб-канала "Слуцк для жизни" Владимира Неронского к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Судья Александр Рыбаков признал Неронского виновным по двум статьям Уголовного кодекса: ст. 369 и ч. 1 ст. 342., сообщает правозащитный центр «Весна».

Политзаключенного обвинили в призывах в своих роликах "Слуцк для жизни" к действиям, грубо нарушающим общественный порядок в Слуцке, Мозыре, Бресте, Бобруйске, Могилеве. Суд признал, что делал он это в сговоре с блогером Сергеем Тихоновским и политиком Николаем Статкевичем. Также Неронский признан виновным в публичном оскорблении в его ролике на ютуб-канале председателя Слуцкого райисполкома Андрея Янчевского.

Политзаключенный полностью признал вину по ст. 369 Уголовного кодекса (оскорбление представителя власти), а по ст. 342 УК — нет.