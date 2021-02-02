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Автор Youtube-канала "Слуцк для жизни" приговорен к 3-м годам колонии

02.02.2021 11:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Суд Логойского района осудил 2 февраля политического заключенного автора ютуб-канала "Слуцк для жизни" Владимира Неронского к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Судья Александр Рыбаков признал Неронского виновным по двум статьям Уголовного кодекса: ст. 369 и ч. 1 ст. 342., сообщает правозащитный центр «Весна».

Политзаключенного обвинили в призывах в своих роликах "Слуцк для жизни" к действиям, грубо нарушающим общественный порядок в Слуцке, Мозыре, Бресте, Бобруйске, Могилеве. Суд признал, что делал он это в сговоре с блогером Сергеем Тихоновским и политиком Николаем Статкевичем. Также Неронский признан виновным в публичном оскорблении в его ролике на ютуб-канале председателя Слуцкого райисполкома Андрея Янчевского.

Политзаключенный полностью признал вину по ст. 369 Уголовного кодекса (оскорбление представителя власти), а по ст. 342 УК — нет.

 
Теги: Брест, Могилев
 
 
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Суд Логойского района осудил 2 февраля политического заключенного автора ютуб-канала "Слуцк для жизни" Владимира Неронского к трем годам лишения свободы в колонии...
 
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