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Вот так находка! В сельской школе обнаружили замурованный в стене минный взрыватель

02.02.2021 11:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Ивацевичском районе при ремонте детской школы искусств обнаружили взрыватель минометной мины времен Великой Отечественной войны


Инцидент произошел в городском поселке Телеханы 21 января. В 11.00 в дежурную часть Ивацевичского РОВД позвонил работник музыкальной школы. Он сообщил, что во время ремонтных работ в деревянной стене здания показался непонятный предмет, похожий на снаряд. 

На место выехал участковый, который сразу же вызвал саперов.

Военнослужащие в/ч 7494 извлекли предмет из стены. Им оказался взрыватель немецкой минометной мины времен войны. Боеприпас вывезли на полигон и уничтожили.
 
 
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В Ивацевичском районе при ремонте детской школы искусств обнаружили взрыватель минометной мины времен Великой Отечественной войны
 
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