|
Ужас! Под Могилевом вылетевшие из прицепа грузовика бревна убили велосипедиста
Источник материала: Партизан
Под Могилевом вылетевшие бревна из прицепа МАЗа убили велосипедиста.
Расследование дела завершено, сообщает Следственный комитет.
Инцидент произошел 21 ноября 2020 года в деревне Новоселки. Лесовоз двигался по улице Шоссейной. В какой-то момент на закруглении участки дороги в прицепе лопнула рессора, он опрокинулся, а бревна высыпались на обочину, где находились 68-летний велосипедист и 64-летний водитель мотоблока.
Оказалось, что прицеп был перегружен более чем на 8 тонн.
При погрузке это допустил 30-летний водитель МАЗа. В материалах дела указано, что при погрузке была превышена габаритная высота стоек. Водитель груз не закрепил, поскольку конструкция не подразумевала увязочные тросы.
При этом водитель к тому же превысил допустимую скорость: вместо 40 км/ч он ехал со скоростью 62 км/ч.
Мужчина признал вину в полном объеме. Он находится под подпиской о невыезде до суда.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Под Могилевом вылетевшие бревна из прицепа МАЗа убили велосипедиста.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)