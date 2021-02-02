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Это по-нашему! Налог на кэшбэк отменили через месяц

02.02.2021 11:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кэшбэк снова не облагают налогом.

Процент от оплаты покупок карточками, который банк возвращал клиенту, снова не облагается налогом, если он не более 2% от суммы. Это следует из указа №37, опубликованного 2 февраля.

Так было и до Нового года, но потом и стек срок действия предыдущего указа, и на кэшбэк распространилось требование платить подоходный налог. 

Любопытно, что новый указ вступает в силу задним числом — он действует с 1 января 2021 по 1 января 2026 года.

Получается, что сейчас государство должно вернуть гражданам ерез банки отобранные деньги, но непонятно, как это будет выглядеть.

Как сообщалось ранее, этот указ также вдвое уменьшил максимальную сумму, которую можно заплатить наличными предпринимателю или физическому лицу - до 14 500 рублей (500 базовых).
 
 
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