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Oops! Соболенко проиграла в 1/16 финала турнира в Мельбурне

02.02.2021 11:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На теннисном турнире Gippsland Trophy в австралийском Мельбурне белоруска Арина Соболенко (7-е место в рейтинге WTA) проиграла в 1/16 финала.

Минувшей ночью наша соотечественница играла с эстонской теннисистской Кайей Канепи (94). Встреча, которая продолжалась 1 час 45 минут, закончилась победой эстонки — 6:1, 2:6, 6:1.

Еще одна белоруска Александра Саснович (90) в 1/16 финала проиграла румынке Ирины Бегу (79) — 7:5, 4:6, 4:6. Поединок длился 2 часа 36 минут.

В парном разряде Саснович вместе с украинкой Мартой Костюк выйдут против американского тандема Эйжа Мухаммад / Джессика Пегула.

На мужском турнире Murrey River Open белорусский теннисист Егор Герасимов (78) победил в двух партиях южноафриканца Ллойда Харриса (90) — 6:3, 7:5. В 1/16 финала наш спортсмен встретится с венгром Мартоном Фучовичем (55).
 
 
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На теннисном турнире Gippsland Trophy в австралийском Мельбурне белоруска Арина Соболенко (7-е место в рейтинге WTA) проиграла в 1/16 финала.
 
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