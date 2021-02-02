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«Грядет тотальная зачистка». Эксперт прочитал проект изменений в Уголовный кодекс – и ужаснулся

02.02.2021 11:39 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Беларуси подготовлен проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс. Подробнее об этом мы рассказывали в нашем телеграм-канале: 

 

Директор аналитического центра EAST Андрей Елисеев также ознакомился с возможными изменениями в УК. И рассказал о том, как всего одна измененная статья сможет убить деятельность аналитиков, политических обозревателей, журналистов, экономистов – и вообще всех экспертов. 

«Сообщается о подготовке беларускими госорганами поистине драконовских изменений в законодательство. В частности, о планах невероятно расширить действие статьи УК 369-1 – «Умышленное распространение в любой форме заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном или международном положении РБ, направленное на причинение вреда национальной безопасности РБ, предлагается наказывать арестом или лишением свободы на срок до трех лет».

Если статья будет принята в таком виде, учитывая беспредельную правовую практику, фактически произойдет убийство аналитического жанра в негосударственных онлайн-СМИ, а также выхолостит работу независимых исследовательских центров любого толка. Дело в том, что при такой размытой формулировке и вольном толковании судебными органами, чуть ли не любой критический и неугодный властями экспертный комментарий можно будет подвести под действие статьи.

Всем известно абсурднейшее уголовное дело в отношении журналистки TUT.by Катерины Борисевич и врача больницы скорой медицинской помощи Артема Сорокина, которые уведомили общественность об отсутствии алкоголя в крови убитого Романа Бондаренко. Госорганам ничего не будет стоить притягивать за уши измененную статью УК к любой неугодной оценке социально-экономической или политической ситуации в стране.

Экономист излишне покритиковал отсталую систему социального обеспечения в Беларуси в своей статье, политолог или правовед разъяснил в радиопрограмме, почему беларуская Конституция – фикция, международник высказался о провале  внешней политики в комментарии для СМИ или в своем блоге – всех их смогут при желании обвинить в «умышленном распространении заведомо ложных сведений». И никакие отсылки к объективным цифрам и научным аргументам не помогут. 

Точно так же, как многим задержанным не помогают видеоматериалы, которые однозначно опровергают версии о времени, месте и обстоятельствах их задержания, а жертвам пыток не помогают документально зафиксированные специалистами характеристики нанесенных им повреждений (всё выдумали и «мазали краской» – так сказали сверху).

Через такие изменения в законодательство планируют выжечь всякую объективную оценку событий в стране в онлайн-СМИ, зачистить теперь уже и онлайн-пространство. Вся, даже научно и фактологически обоснованная критика рискует уйти сугубо в анонимные ТГ-каналы».

 
 
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В Беларуси подготовлен проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс. Подробнее об этом мы рассказывали в нашем...
 
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