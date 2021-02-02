Что случилось в Мьянме – и почему Россия не вмешивается

Источник материала: Sputnik Беларусь

Россия нанесла еще один коварный удар по демократии в мире – военные взяли власть в Мьянме. Нет сомнений, что мы не раз услышим с Запада подобные комментарии – тем более что "доказательств" предостаточно.

Кто отстранил президента Вин Мьина и государственного советника Аун Сан Су Чжи, лидера правящей партии и, по сути, премьер-министра? Главком вооруженных сил Мин Аунг Хлайн – именно ему, а не назначенному исполняющим обязанности президента вице-президенту Мьинт Шве перейдет вся полнота власти в стране.

А с кем несколько дней назад встречался старший генерал Мин? С министром обороны России Сергеем Шойгу, посещавшим Нейпьидо, столицу Мьянмы. А кому Мин давал свое единственное обстоятельное интервью? Российскому журналу. А в какой социальной сети у него есть официальная страница? Во "ВКонтакте" – а на Facebook и в Twitter он давно уже заблокирован. Да и в США Мину закрыт въезд – а вот в Россию он приезжает регулярно, последний раз был в прошлом году на параде Победы.

Ну какие еще нужны подтверждения тому, что Москва – это враг демократии и Байдену нужно скорее собирать глобальный "Саммит за демократию"? Только в ноябре в Мьянме прошли парламентские выборы, которые выиграла партия Аун Сан Су Чжи – 75-летней дочери отца-основателя государства, – и вот военные уже отстранили ее от власти. А ведь мир так долго боролся за ее освобождение, и у власти она пробыла всего пять лет – и что, теперь снова под домашний арест? Целого лауреата Нобелевской премии мира посадят страшные генералы, которых поддерживает злодей Путин.

Увы, в мире (и в России тоже) очень мало знают о реальной жизни 60-миллионной Мьянмы, бывшей Бирмы – даже смена названия в 1990-е годы сбивает с толку. Военные взяли власть в Мьянме? Но они всегда и были властью в этой буддистской стране – они ее фактически и создали. Военным был и отец Су Чжи, погибший накануне предоставления независимости этой британской колонии в 1947 году. Военными были и руководители страны практически всю ее новейшую историю – меньше 20 лет из 73 ей правили гражданские.

Мьянма – сложнейшая многонациональная страна, с множеством внутренних межнациональных конфликтов (в том числе и вооруженных), и не будь ТАМАДО (так называются вооруженные силы), она вряд ли вообще сейчас существовала бы. Да и географическое положение очень непростое – между великими Индией и Китаем, да еще и 200-миллионная Бангладеш под боком.

Именно из-за беженцев из Бангладеш, кстати, Мьянму последние годы полощут все мировые СМИ – причем достается не только "кровавым генералам", но и нобелевской лауреатке. Премии мира ее, правда, не лишили – но множество почетных европейских званий она уже потеряла. За так называемый геноцид рохинджа – то есть те межнациональные и межрелигиозные конфликты на севере страны, которые пытались выдать за сознательную политику властей Мьянмы против "несчастных мусульман".

Именно исламский фактор и был ключевым для информационной кампании – которую разогревали те, кому одинаково наплевать и на мусульман, и на буддистов. Обвинения в геноциде нужны были как для переключения внимания мировой исламской уммы с Запада на Восток, так и для давления на Мьянму. Страну, которая очень долго жила сама по себе – и лишь недавно начала открываться миру. А у мира интерес к Мьянме очень серьезный.

США хотят встроить Мьянму в антикитайский альянс. Китаю Мьянма нужна для спокойствия в своих приграничных провинциях и выхода через нее в Бенгальский залив. При этом сама Мьянма не хочет быть разменной картой в чужих играх – и хотя связи с Китаем для нее очень важны, ни о какой зависимости от Пекина не может быть и речи (в том числе и потому, что в Мьянме хорошо помнят, как начиная с 1960-х годов Китай поддерживал местную компартию, которая вела боевые действия против центрального правительства).

На этих чувствах пытается играть Запад – но прозападная часть мьянманской элиты (собирающаяся вокруг Су Чжи) не может самостоятельно определять политику страны.

И в этой ситуации совершенно особую роль играет Россия – к которой сами лидеры Мьянмы всегда проявляли повышенный интерес. И не только генералы.

Налаживать отношения с СССР начал еще У Ну, первый бирманский премьер-министр, и в его страну дважды приезжал Хрущев. Со строившим бирманский социализм генералом Не Вином – а он правил больше четверти века, до 1988 года – отношения не были ровными, но связи двух стран сохранялись. Особо важным было военно-техническое сотрудничество – а при генерале Мин Аун Хлайне связи с Россией стали становится все теснее. Сыграло ли в этом свою роль буддистское происхождение Сергея Шойгу? Наверняка – но решающим было понимание генералом Мином важности отношений с Россией для его страны. Мьянма стала закупать больше российской военной техники и направлять своих офицеров в российские военные училища – национально ориентированную элиту не подготовить в британском Сандхерсте.

Помимо того что генерал с симпатией относится к России, он отмечает и сходство исторических судеб двух стран: монархический период, строительство социализма, да и борьба с терроризмом, причем поддерживаемым извне.

Бирма отказалась от социалистического пути после отстранения Не Вина – но генералы сохранили власть и начали делиться ею только в последние десять лет. Полностью передав ее гражданским в 2015-м – и вот сейчас вернули себе обратно. Не навсегда – чрезвычайное положение введено сроком на год. Потом пройдут новые выборы – потому что в ходе нынешних генералы нашли много нарушений, поставивших под вопрос более четверти из 38 миллионов голосов избирателей.

Причем вмешательство армии не стоит называть переворотом – потому что по конституции страны именно ТАМАДО является гарантом соблюдения Основного закона. А генералы обвинили в его нарушении – через манипуляции на выборах – как раз гражданские власти и партию Су Чжи. Более того, по той же конституции у главкома есть право "принимать и осуществлять государственную суверенную власть" – при возникновении "чрезвычайного положения, которое может привести к распаду Союза, разрушению национальной сплоченности и потере суверенной власти". При этом главком опирается на Совет национальной обороны и безопасности – в котором у военных есть большинство.

То есть военные использовали (пусть и с натяжкой) те механизмы, которые сами же заложили в конституции 2008 года. Но зачем? Чтобы просто взять власть – но ведь она и так во многом была у них? Нет, ими двигало стремление не допустить смуты и хаоса – потому что после победы партия Су Чжи решила назначить глав регионов из своих рядов. Это вызвало беспокойство в национальных штатах – где и поддержка Су Чжи меньше, и угроза дестабилизации больше. А ведь партизанские действия и полулегальные местные вооруженные национальные формирования – все еще реальность для Мьянмы, и военным категорически не хотелось, чтобы к существующим межнациональным и межрегиональным противоречиям добавились еще и новые.

То есть генералы взяли на себя неблагодарную роль – чтобы предотвратить еще больший кризис, они отстранили гражданскую власть. Личные амбиции генерала Мин Аун Хлайна не имеют при этом особого значения – ему важно сохранить единство страны.

Что же касается России, то она поддерживает право каждого народа самому определять свою судьбу – и не становиться пешкой в чужой игре. Именно этого и хотят взявшие власть в Мьянме – поэтому Россия не станет демагогически кричать о "нарушении демократии". Пускай этим занимается страна, раньше специализировавшаяся на "экспорте демократии" по всему миру, – а сейчас провернувшая спецоперацию по избранию своего президента почтовым голосованием.

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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