Россия в январе поставила в Беларусь не более 1,28 млн. тонн нефти

Источник материала: АФН

Экспорт нефти из России в январе 2021 года упал на 14% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 18,7 млн тонн, говорится в отчете Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

Экспорт нефти в ближнее зарубежье (речь идет о поставках в Беларусь) в прошлом месяце вырос на 215,4%, до 1,28 млн т, в дальнее зарубежье - упал на 18,3%, составив 17,42 млн т, передает ТАСС.

Экспорт нефти в дальнее зарубежье по системе «Транснефти» в январе этого года сократился на 20,3%, до 15 млн т. Прокачка российской нефти в дальнее зарубежье по системе «Транснефти» в прошлом месяце снизилась на 20,1% в сравнении с показателем января 2020 г., до 13,77 млн т.

Транзит нефти в январе упал на 22,7%, до 1,26 млн т.

На внутренний рынок в январе 2021 г. поставлено 23,12 млн т нефти, что на 8,1% меньше, чем годом ранее.