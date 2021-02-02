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Вот так поворот! "Шахтер" может переехать в Минск

02.02.2021 12:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Это инициатива Григорчука и спортдира Рехвиашвили

Журналист Владислав Татур в совестном материале Parimatch и Tribuna.com рассказал о том, что «Шахтер» планирует переезд команды из Солигорска в Минск.

«Сложно объяснить, но сразу несколько источников утверждают, что релокейт чемпионов в столицу – дело недешевое, но уже обсуждаемое. Изначально в эту информацию было сложно поверить, ведь «Шахтер» располагает лучшей базой в стране. 

Ну какой в этом смысл? Непонятно. Говорят, желание перебраться в Минск исходит от главного тренера Романа Григорчука и спортивного директора клуба Александра Рехвиашвили.

Речь о тренировочном процессе, но и домашние игры команда, возможно, также будет проводить не в Солигорске. Во всяком случае – на старте сезона. Клуб хочет поменять газон на «Строителе». В таком случае временным домом для «желто-черных» станет Бобруйск или Минск.

Надеюсь, что здравый смысл восторжествует и все это не воплотится в реальность, поскольку переезд станет очередным имиджевым ударом по клубу и наверняка отвернет от него значительную часть немногочисленных болельщиков», – написал Татур.

«Шахтер» в прошлом сезоне впервые с 2005 года выиграл золотые медали чемпионата.
 
Теги: Минск
 
 
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Это инициатива Григорчука и спортдира Рехвиашвили
 
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