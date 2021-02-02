Игорь Макар: Я опубликовал только одну из встреч в КГБ, а подобных было множество





Участники беседы на записи открыто обсуждают покушения на оппонентов Лукашенко , в том числе говорят о предстоящем убийстве Павла Шеремета. , в том числе говорят о предстоящем убийстве





— У меня есть подтверждение тому, что в конце 2015 года собиралась полностью вся информация о том, где живет Павел Шеремет, куда он передвигается и прочее. То, что он переехал в Украину, упростило задачу, потому что осуществить ликвидацию человека в стране, где есть какой-то вооруженный конфликт и есть группы лиц, которые имеют непосредственное отношение к оружию, гораздо проще, — объяснил Макар.





Игоря Макар пообещал скоро предоставить доказательства того, что задачи по ликвидации ставились не только в отношении тех, кто упоминается на записи, но и российского политолога Андрея Суздальцева.





— У меня есть прямые доказательства того, что после снятия с должности председателя КГБ РБ Вадима Юрьевича Зайцева поставленные задачи по ликвидации Павла Шеремета, Андрея Суздальцева и других оппонентов Лукашенко не отменялись, — уверяет Игорь Макар. — Я уверен, что это была личная месть. Павел был ключевым звеном всех, кто боролся с режимом Лукашенко. Он обладал огромным количеством информации, которая подтверждает причастность режима к пропажам политиков, убийствам, даже к взрыву в метро в 2011 году.





Игорь Макар обращает внимание на дату убийства Павла Шеремета — 20 июля. Именно 20 июля состоялась первая инаугурация Лукашенко в 1994 году.





— Спецслужбы, осуществив убийство Павла в символичный для Лукашенко день, надеялись за этот символизм получить благодарность, — считает бывший спецназовец.





Он напомнил, что аудиозапись попала к нему в мае 2012 года и что передал ее «надежный человек, который подтвердил свои честные намерения по отношению к белорусскому народу, невзирая на звание и должность».





— В мае того же года я передал данную запись американским дипломатам и рассчитывал, что они найдут возможность предупредить всех о готовящихся покушениях. Так, действительно был предупрежден и защищен немецкими властями Олег Алкаев. Я знаю, что он разговаривал с Павлом Шереметом и говорил ему об угрозе, о том, что его хотят ликвидировать белорусские спецслужбы, предупредил: «Будь осторожен». И Павел обещал, — передает Макар.





Однако были ли проинформированы российские власти так же, как и немецкие, о готовящемся покушении, и если да, то успели ли они предупредить об этом Павла, Макару неизвестно.





— Уверен, если бы Павла предупредила Российская Федерация, он бы об этом сообщил. Но, к огромному сожалению, судя по всему, от властей России он эту информацию не получил, — полагает бывший спецназовец.





В настоящее время в Украине возобновлены следственные действия по делу гибели Шеремета. В связи с вновь открывшимися обстоятельствами, Игорь Макар высказал сомнение, что были задержаны реальные исполнители убийства журналиста.





— Не исключено, что задержаны люди, не имеющие отношения к этому преступлению. Была конкретная задача, чтобы исполнители никогда не попались и чтобы ни один эксперт ничего не смог доказать. Поэтому, может быть, этих людей просто подставили, — допускает Макар.









украинские спецслужбы обязательно назовут реальных исполнителей и заказчиков. Но он уверен, что





— После публикации записи пошел большой резонанс по всему миру. И я также в Украине давал показания, представил много информации, которой никогда и нигде не публиковал. Она ляжет в основу доказательств о тех, кто причастен к данному преступлению, и поможет выявить и исполнителей, и заказчика, — считает Макар.





Он говорит, что перед опубликованием запись прошла ряд экспертиз, в том числе в Санкт-Петербурге была проведена независимая экспертиза, которая подтвердила, что голос одного из участников беседы принадлежит экс-председателю КГБ Зайцеву.





— После того, как Зайцев был снят с должности председателя КГБ, его назначили директором СООО «КОСМОС ТВ». После опубликования этой записи, он категорически не идет на контакт с прессой. Известно, что сразу после этого он был приглашен на разговор в КГБ. Думаю, ему поставили какие-то конкретные задачи.





Сейчас нельзя допустить, чтобы Зайцев куда-то пропал или внезапно умер. Хотя нынешней власти это выгодно, потому что я опубликовал только одну из встреч, а подобных было множество, и можно только догадываться о масштабах преступлений, о которых известно этому человеку, — говорит силовик.





По его словам, практически установлены и личности других участников беседы, а также людей, о которых они упоминают.





— С Зайцевым разговаривают сотрудники, которые в то время входили в антитеррористическое подразделение «Альфа», и которые продолжали работу в КГБ при Вакульчике. В скором времени я назову их имена.





Игорь Макар также отмечает, что провел расследование по поводу производства ядов, о котором упоминают в беседе.





— Есть подтверждение того, что к этой работе были привлечены непосредственно профессионалы. Имя одного из них, о котором говорят, что он может сделать яд, применение которого не докажет ни один эксперт, тоже вскоре будет названо, — говорит экс-боец спецназа. — Если все факты, в том числе по поводу взрыва Павла Шеремета, будут доказаны, действия заказчиков можно будет квалифицировать, как международный терроризм. И это, думаю, ощутимо, ударит по режиму и лично по Лукашенко.