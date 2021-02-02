Источник материала: Хартия'97

Военные в Мьянме задержали несколько сотен депутатов 2.02.2021, 12:09

Фото: AP

Высокопоставленных политиков отправили под домашний арест.

Военные задержали несколько сотен членов парламента Мьянмы, включая лауреата Нобелевской премии и бывшего фактического лидера Аун Сан Су Чжи.

Как сообщает AP, высокопоставленных политиков отправили под домашний арест. По состоянию на вторник, 2 февраля, они находятся в правительственном жилом комплексе в столице Нейпьидо, пишет «Новое время» .

Один из задержанных депутатов сказал, что он и около 400 других членов парламента могли разговаривать друг с другом внутри комплекса и общаться со своими соратниками по телефону, но им не разрешают выходить за пределы охраняемой территории. По его словам, Су Чжи не удерживают вместе с ними.

Депутат сообщил, что внутри комплекса находятся полицейские, по периметру — кордон военных. По его словам, депутаты провели бессонную ночь, опасаясь, что их могут увезти.

«Мы должны были бодрствовать и быть начеку», — сказал мьянманский депутат AP на условиях анонимности, опасаясь за свою безопасность.

1 февраля 2021 года вооруженные силы Мьянмы ввели чрезвычайное положение сроком на год и сместили руководство страны. Военные задержали президента Вин Мьина и лидера правящей партии Аун Сан Су Чжи, которая по совместительству занимает пост государственного советника

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