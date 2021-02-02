Несите ваши денежки: названы 10 лучших франшиз в Беларуси

Источник материала: ProBusiness



Фото: istock.com

В условиях кризиса предприниматели стараются инвестировать в надежные бизнес-модели. И приобретение франшизы — один из самых очевидных способов это сделать. Кому из франчайзеров стоит доверить свои деньги сейчас? Кто чувствует себя уверенно на рынке и продолжает развиваться в условиях экономического кризиса? И в ком видят перспективы эксперты? Частично на этот вопрос отвечает исследование , проведенное белорусским рейтинговым агентством BIK Ratings . Но сперва мы уточнили общую ситуацию на рынке франшиз у председателя ассоциации «Белфранчайзинг» .

Ольга Леонтьева

Председатель ассоциации «Белфранчайзинг»

— На начало 2019 года рынок франчайзинга в Беларуси был представлен почти 1300 компаниями/ИП, создавшими бизнес через покупку франшизы. Свои сети развивают более 100 национальных франшиз. С 2015 года мы наблюдали ежегодный рост на 15% и более. Но в 2020 году ситуация изменилась. Сначала число запросов на поиск и приобретение франшиз резко упало в середине марта из-за пандемии, к середине лета оно почти восстановилось, а в августе снова упало до минимальной отметки за последние пять лет. В совокупности в 2020 году число сделок по приобретению франшиз упало более чем на 50% по сравнению с предыдущим годом.

К концу года ситуация стала оживать. Отложенный спрос проявляет себя последние три месяца — число запросов на покупку франшиз растет ежемесячно (+17% в ноябре, +45% в декабре, +45% в январе 2021 года). В целом в своем каталоге мы видим спрос на франшизы за последние три месяца на 80% больше, чем за аналогичный период год назад. Но в сделки эти запросы трансформируются пока слабо. Наиболее показательными в этой связи должны стать февраль и март 2021 года — традиционно рекордные месяцы по совершению сделок.

Мы ожидаем, что в 2021 году рынок франчайзинга как минимум вернется к показателям 2019 года, потому что, как показывает наш опыт и опыт коллег из других стран, франчайзинг растет в кризисные периоды. Предприниматели стремятся снижать риски и объединяться в сети, а те, кто уходят в свой бизнес из найма, ищут проверенные бизнес-модели и поддержку.

В то же время очевидно, что если ситуация в экономике продолжит ухудшаться и сохранятся сложности с доступом к кредитным ресурсам, то это станет тормозом на пути к восстановлению рынка франчайзинга.

Дмитрий Данильчук

Исполнительный директор первого национального рейтингового агентства BIK Ratings

— В настоящее время в Беларуси активно работают десятки франшиз: франчайзинговая модель охватила различные секторы экономики и бизнес-форматы. Но в условиях значительной неопределенности инвесторам становится нелегко выбирать проекты для вложения средств. Мы провели исследование белорусского рынка франчайзинга и составили на его основе рейтинг.

Как оценивали франшизы

Аналитической командой агентства была составлена база со всеми компаниями, у которых есть франшизы в Беларуси. Мы провели предварительный отбор из более чем сотни компаний по критериям:

Общее количество открытых франчайзинговых точек

Количество открытых и закрытых точек за последние 3 года

Известность бренда (упоминания в СМИ, количество подписчиков в сообществах, отзывы покупателей и др.).

BIK Ratings отобрали 20 франчайзеров, которым было предложено участие в проекте и проведение независимой оценки франшизы. 10 компаний приняли решение участвовать в проекте и предоставили агентству данные для анализа.

Все франчайзеры предоставляли следующую информацию:

Данные финансовой отчетности

Типовой договор с приложениями

Типовой договор поставки

Презентация для инвесторов

Информация о первоначальных инвестициях

Развернутые текстовые пояснения о поддержке, контроле и прочих аспектах работы франшизы.

Далее каждая франшиза оценивалась по 6 группам показателей по шкале от 0 до 100. После чего баллы групп показателей были суммированы с применением весовых коэффициентов.

Наименование показателя Весовой коэффициент Пояснения Стоимость и платежи 30% Математический анализ данных с применением нормализации методом min-max Для торговых франшиз учитывался размер скидки, предоставляемой партнерам Показатели деятельности 30% Математический анализ данных с применением нормализации методом min-max Поддержка 10% Усредненная независимая оценка трех аналитиков Требования и контроль 10% Усредненная независимая оценка трех аналитиков Конкуренция на рынке 10% Усредненная независимая оценка трех маркетологов Сила бренда 10% Усредненная независимая оценка трех маркетологов

Как можно видеть, определяющими при оценкке стали финансовые критерии и показатели реальной деятельности компаний.

На основании проведенного анализа участники исследования были проранжированы специалистами BIK Ratings следующим образом:

Франшиза Место Балл Hobby Games 1 77,18 Пон-пушка 2 77,11 Адреналин 3 76,79 Кофе Саунд 4 70,00 Premium Hookah Club 5 69,98 Перспектива 6 65,86 Красный пищевик 7 65,49 Минск Кристалл 8 60,42 Кафе GARAGE 9 59,88 Belorus Expert 10 31,27

На основании результатов можно сделать вывод, что масштаб бренда или срок его присутствия на рынке не являются определяющими критериями в общей эффективности работы франчайзера. Даже у такого нишевого продукта, как настольные игры, есть шанс потеснить более узнаваемые и традиционные бизнесы.

HOBBY GAMES — 1-е место

Профиль: сеть магазинов настольных игр

Сумма инвестиций: от $ 6500 до $ 17 000



Фото: club-franshiz.ru

Компания «Hobby World» — это крупное российское издательство, дистрибьютор и производитель настольных игр, работающий на рынке СНГ уже 19 лет. Головной офис компании находится в Москве, а в 2016 году «Hobby Games» вышли на рынок Беларуси. Сегодня открыто более 100 фирменных магазинов «Hobby Games» в России, Казахстане, Узбекистане и Беларуси. В Беларуси открыто 9 фирменных магазинов (5 из которых — по франшизе), 6 из них — в Минске. Ежегодно компания издает более 50 настольных игр, благодаря чему сеть привлекает большое количество потребителей.

Что получает франчайзи: помощь в выборе места будущего магазина, его оценку и анализ, сопровождение в переговорах с собственником помещения, персонального менеджера по ассортименту. Менеджер дает рекомендации по товару, составляет матрицу наполнения магазина, анализ продаж и своевременные подсортировки.

Кроме этого, участник сети получает доступ к комплексному анализу бизнеса и маркетинговой деятельности: расчет точки безубыточности и сроков окупаемости магазина, рекомендации по рекламной активности, увеличению продаж и проведению мероприятия «тайный покупатель». Персонал франчайзи проходит обучение по методологии сети «Hobby Games» под руководством курирующих сотрудников.

ПОН-ПУШКА — 2-е место

Профиль: сеть пончиковых

Сумма инвестиций: от $ 12 500 до $ 35 000



Фото: pon-pushka.by

ПОН-ПУШКА — белорусская технологичная сеть пончиковых быстрого обслуживания навынос. Сеть работает на рынке 2 года. За это время она открыла 8 точек в Беларуси, 4 из них — в Минске.

Что получает франчайзи: построение бизнес-плана и финансового прогноза, консультации по получению разрешений в надзорных органах, разработку технологического и дизайн-проекта; обучение франчайзи правильно управлять персоналом и руководить пончиковой; консультацию по выбору помещения и помощь в привлечении финансирования, а также маркетинговое исследование, разработку индивидуального меню и перечня оборудования, необходимого для ведения бизнеса, консультацию по подбору персонала, бухгалтерскую и юридическую поддержку, контакты поставщиков; предоставление PON-SYSTEM — комплекса ПО и оборудования для учета продаж и аналитики; рекламу в интернете, помощь в организации дня открытия и мобильное приложение.

«Адреналин» — 3-е место

Профиль: сеть фитнес-клубов

Сумма инвестиций: $ 300 за 1 квадратный метр (от $ 50 000)



Фото: adrenalin-fitness.by

«Адреналин» — крупная сеть фитнес-клубов в Беларуси. За 8 лет работы на рынке бренд перерос в республиканскую сеть и сейчас насчитывает 17 фитнес-клубов (из них 10 — в Минске), 15 среди которых — собственные клубы, 2 — клубы, открытые по франчайзингу. Помимо приобретения обычной франшизы, собственники дают возможность приобрести мастер-франшизу на всю область или город от 100 000 человек (дает франчайзи эксклюзивные права на развитие сети в выделенном регионе).

Что получает франчайзи: бизнес-план, полное юридическое сопровождение деятельности, полное ведение бухгалтерской и налоговой отчетности, помощь в получении кредита до 80% на открытие фитнес-клуба и подготовке документов, отсрочку выплат роялти (на 3 месяца), скидку на паушальный взнос для владельцев уже действующих фитнес-клубов, подбор помещения, архитектурный проект, ремонт и ввод клуба в эксплуатацию «под ключ», скидку на поставку оборудования, необходимые разрешения в СЭС, МЧС, БРТИ и других службах, полное HR-сопровождение, автоматизированную систему учета, расширенную маркетинговую поддержку и мобильное приложение для клиентов.

«Кофе Саунд» — 4-е место

Профиль: сеть точек по продаже кофе

Сумма инвестиций: от $ 7500 до $ 30 000



Фото: zavod.biz

«Кофе Саунд» — одна из крупнейших сетей кофеен в Беларуси. Первая кофейня сети «Кофе Саунд» открылась 4 года назад. За это время сеть разрослась до 50+ точек в Беларуси и вышла на российский рынок. Одной из отличительных черт кофейни стала надпись-предсказание на донышке стаканчика.

Компания разработала собственную методику обучения бариста, внедрила CRM-систему учета, разработала маркетинговые стратегии, а также сформировала базу поставщиков, которые работают по всей Беларуси.

Что получает франчайзи: бизнес-план, консультацию по получению разрешений в надзорных органах, технологический проект, дизайн-проект, курс собственника, консультацию по выбору помещения, разработку уникального меню и перечня оборудования, консультацию по выбору персонала, рекламные кампании, создание полиграфической продукции, скидки от поставщиков и рекламу открытия новой точки в социальных сетях.

«Premium Hookah Club» — 5-е место

Профиль: сеть кальянных

Сумма инвестиций: от $ 25 000 (регионы), от $ 40 000 (Минск)



Фото: relax.by

«Premium Hookah Club» — белорусская сеть премиальных кальянных. За 3 года работы на рынке открылось 4 собственных и 6 франчайзинговых точек в разных регионах Беларуси, одна из точек расположена в столице.

Что получает франчайзи: в пакет входит бизнес-план, бизнес-модель, финансовая модель, маркетинговая модель, таблица для расчета KPI заведения, перечень закупок оборудования, посуды и прочих предметов; бухгалтерская, юридическая и кассовая поддержка; консультационная поддержка на этапе подготовки и запуска, обучение персонала, скидка поставщиков, разработка дизайна брендированной формы, дисконтных карт, наклеек и визиток; создание системы бонусов и мотивации персонала, консультация по маркетингу, создание социальных сетей, начало пиара и рекламы, помощь в организации официального открытия; обновление меню, контроль качества работы объекта, а также участие в общей системе лояльности заведений.

Также франчайзер за свой счет закрепляет за заведением бренд-шефа, который следит за качеством кальянов и сервиса кальянных мастеров, проводит тренинги по повышению квалификации; управляющего сети, который осуществляет постоянный контроль качества сервиса и его улучшение; и coach, который проводит тренинги по продажам кальянов, мастер-классы по приготовлению кальянов на фруктах, составляет план проведения мероприятий на выходные и проводит мастер-классы. Заведения получают личную помощь основателя франшизы в ведении бизнеса.

«ПЕРСПЕКТИВА» — 6-е место

Профиль: сеть точек по продаже кофе

Сумма инвестиций: от $ 6900 до $ 40 000



Фото: relax.by

«ПЕРСПЕКТИВА» — это сеть кофеен, действующая на рынке с 2016 года. За время существования сети в Минске открылось 10 кофеен. Компания была одной из первых кофеен в Минске, которая начала готовить кофе «по-восточному», заваривая его в турке с различными пряностями, специями и травами.

Что получает франчайзи: помощь в поиске помещения, а также необходимые полиграфические и маркетинговые материалы. Для франчайзи подготовлен набор видеоуроков по основам переговоров с потенциальными арендодателями. Кроме того, в пакет поддержки входят юридическая консультация по договору, разработка и предоставление дизайн-проекта, предоставление контактов поставщиков, обучение бариста, обучение франчайзи основам ведения бизнеса, маркетинг открытия кофейни и предоставление доступа в CRM-систему.

«Красный пищевик» — 7-е место

Профиль: сеть магазинов кондитерских изделий

Сумма инвестиций: от $ 6000



Фото: zefir.by

ОАО «Красный пищевик» занимает лидирующую позицию по производству пастило-мармеладных изделий в Беларуси. В 2020 году компания отпраздновала свое 150-летие. На сегодняшний день насчитывается 70 торговых точек, работающих по системе франчайзинга, 25 из них — в Минске.

Что получает франчайзи: стандарт мерчандайзинга и рекомендации по размещению товара в торговом зале, обучение сотрудников торгового объекта, регулярные поставки акционной продукции, обеспечение полным ассортиментом продукции, торговое оборудование для новых торговых марок продукции, лайтбоксы для внутреннего размещения и наружной вывески, сувенирную продукцию, фирменную одежду для работников магазина, ценники, монетницы и т.д.

Также предоставляются рекомендации по определению индивидуального проекта франчайзинговой точки, дизайн-проект и перечень оборудования, постоянное техническое и консультативное содействие, включая содействие в обучении и повышении квалификации работников.

Возможно проведение трейд-маркетинговых мероприятий при поддержке франчайзера, формирование рекламного и дегустационного бюджета исходя из объемов продаж торговой точки.

МИНСК КРИСТАЛЛ — 8-е место

Профиль: сеть магазинов алкогольной продукции

Сумма инвестиций: от $ 19 000



Фото: tut.by

«ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "МИНСК КРИСТАЛЛ ТРЕЙД"» — крупный оператор в сфере оптовой и розничной торговли алкогольными напитками в Беларуси. Компания входит в состав холдинга «Минск Кристалл Групп». В настоящее время по лицензии открыто 66 алкомаркетов «Минск Кристалл», из них 20 — в столице.

Что получает франчайзи: помощь в оценке помещения для магазина и помощь в обучении персонала, согласовавние с местными исполнительными комитетами проведения дегустаций в алкомаркетах, бесплатную алкогольную продукцию для дегустаций, световую вывеску и доску информации.

Также предоставляется консультация по открытию юридического лица, системе налогообложения, наиболее подходящей для работы, закупке мебели, кассового оборудования, системы видеонаблюдения, системы предотвращения краж, программного обеспечения, а также консультация по ведению складского учета, процессу инвентаризаций, установке системы розлива.

Дополнительно предоставляются контакты продавцов сопутствующих товаров, предлагающих для франчайзи эксклюзивные условия, применяемые как для фирменной сети торговой компании, так и для партнеров лицензионной сети.

Кафе «GARAGE» — 9-е место

Профиль: сеть кафе

Сумма инвестиций: от $ 400 000



Фото: garage-franchise.com

Кафе «GARAGE» было основано в 2009 году и за это время стало одной из самых узнаваемых сетей Минска. Кафе сети располагаются в местах с большим потоком проходящих людей, а также в крупных торговых центрах. Сеть имеет собственную доставку. На сегодняшний момент по всей Беларуси действуют 16 точек (одна — в Минске), из которых 5 открыты по франчайзинговой модели.

Что получает франчайзи: право пользования сайтом и мобильным приложением, инструкции, стандарты, скрипты, видеоуроки для обучения персонала, бренд-поддержку и продвижение, контакты поставщиков, подключение к экосистеме сети бренда, анализ финансовых показателей и рекомендации по повышению прибыльности. Также франчайзи получает консультации по управлению бизнесом, услуги CALL-центра, помощь в подборе помещения, юридическую помощь и разработку дизайн-проекта, помощь в подборе и обучении персонала, готовые дизайн-макеты по брендбуку и оптимизацию приготовления блюд.

Belorus Expert — 10-е место

Профиль: сеть дистрибьютора товаров под брендом «Belorus Expert»

Сумма инвестиций: от $ 1 770 000



Фото: belorus.info

«Belorus Expert» — это торговая марка компании «Брендбокс», под которой реализовываются белорусские продовольственные товары на зарубежных рынках. Под маркой «Belorus Expert» может быть объединена продукция не только белорусских, но и зарубежных производителей, как продовольственная, так и непродовольственная. Компания предлагает партнерам открыть дистрибьюторские сети в странах СНГ, ближнем и дальнем зарубежье. Партнерами-дистрибьюторами могут стать как белорусские, так и иностранные предприятия.

Что получает франчайзи: полностью сформированный пакет поставщиков продукции, а также средства по контролю качества этой продукции; организацию доставки товаров, схему его перемещения, помощь с документацией, а также помощь в других логистических вопросах. Франчайзи получает рекламу и маркетинг бренда, а также организацию исключительных условий работы с производителями.

Выводы

Исследование показало, что, несмотря на несовершенство законодательной базы, низкую емкость белорусского рынка и другие сложности, франчайзинг активно развивается в Беларуси. Все компании, которые приняли участие в исследовании, смогли добиться положительных финансовых результатов в 2020 году, даже несмотря на влияние эпидемиологического и экономического кризисов. Основываясь на анализе заявок на открытие франшиз, а также динамике экономической ситуации в стране, мы ожидаем, что рынок франчайзинга сохранит свои объемы в 2021 году и вернется к более активному росту в 2022 году.

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