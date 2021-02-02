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Как отбирают контрактников с помощью виртуальных технологий - видео

02.02.2021 12:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Современные технологии применяют в российской армии при наборе кандидатов на военную службу по контракту, сообщает Минобороны РФ. В пунктах отбора появились VR-очки и "игра", с помощью которой будущих контрактников могут проверить в различных ролях.

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"Кандидатам дают возможность вжиться в роли стрелков, химиков-разведчиков, механиков-водителей, гранатометчиков и других военных специалистов", - говорится в подписи к опубликованному военным ведомством ролику.

Проходит испытание и еще одна новинка – компьютерный тест, который помогает определить стрессоустойчивость кандидатов. Это можно назвать компьютерной игрой, но управление персонажем в ней происходит не с помощью клавиатуры и мыши, а через датчик пульса.

В соревновательной методике "Водолаз", как рассказывают в Минобороны, чем ниже пульс тестируемого, тем быстрее погружение и победа в игре.

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Можно сказать, что это компьютерная игра, в которой кандидатам дают "примерить" себя в различных ролях. Смотрите на видео, как происходит "виртуальный" отбор.
 
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