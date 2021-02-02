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Экономист рассказал, что больше всего настораживает в докладе Нацбанка

02.02.2021 12:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Эксперт: что вызывает настороженность в докладе Нацбанка

В докладе первого заместителя председателя правления Нацбанка Сергея Калечица (доклад опубликован на сайте Нацбанка), отмечается, что прибыль банковского сектора за 2020 год составила 1 млрд рублей, это на 13,5% меньше уровня 2019 года. Ухудшение финансового результата негосударственных банков было еще более заметным, но Калечиц не уточнил цифр, в которых выражается это ухудшение. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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Вероятно, цифры не были озвучены, чтобы не пугать население, ведь само снижение прибыли на 13,5% по банковскому сектору в целом (с учетом того, что белорусский рубль обесценился на 22%) уже выглядят пугающими. Данные из доклада Нацбанка комментирует экономический эксперт, аналитик БИСИ Алексей Авдонин.

"Отчет Нацбанка не отрицает рисков, которые мы наблюдаем в последнее время, и связаны они, как и везде, с пандемией. Доходность банковской системы в прошлом году была ниже, но настороженность вызывают не показатели прибыли, а отчисления на резервы, которые составили более 500 млн рублей. Это говорит о том, что белорусские юридические и физические лица перестали платить по ряду своих обязательств, и в силу сбоев в их экономических процессах это настораживающий момент. Второе ― банки неплохо заработали на спекулятивных операциях за счет волатильности белорусского рубля, а вот кредитование как основной вид банковской деятельности оказалось ниже ожиданий", ― отметил собеседник Sputnik.

Комментарий экономического эксперта Алексея Авдонина слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Теги: Минск
 
 
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Может ли обернуться экономическими неприятностями снижение прибыли белорусского банковского сектора и объемов кредитования ― отвечает аналитик БИСИ Алексей...
 
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