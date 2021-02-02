СМИ: AMD хочет отдать производство процессоров компании Samsung

Источник материала: Onliner

Компания AMD рассматривает возможность увеличить на 50% производство процессоров APU и GPU, выбрав в качестве нового партнера Samsung. Сейчас все заказы AMD выполняет TSMC, однако она не потянет дополнительное производство. Информация носит неофициальный характер, ее опубликовало корейское издание Clien.

С учетом того что Samsung переходит на 3-нм технологический процесс, AMD может воспользоваться возможностью, пишут некоторые источники. Однако это лишь предположение, так как по мановению волшебной палочки сменить технологию нельзя.

Как отмечает Notebookcheck, ресурс Clien ранее предоставлял достоверную информацию, но проверить ее аутентичность нельзя. Кроме того, перенос (или развертывание) производства является дорогостоящей затеей, и не исключено, что выгоднее потерять на снижении выпуска продукции, нежели запускать в дело новые мощности.