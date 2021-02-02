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СМИ: AMD хочет отдать производство процессоров компании Samsung
Источник материала: Onliner
Компания AMD рассматривает возможность увеличить на 50% производство процессоров APU и GPU, выбрав в качестве нового партнера Samsung. Сейчас все заказы AMD выполняет TSMC, однако она не потянет дополнительное производство. Информация носит неофициальный характер, ее опубликовало корейское издание Clien.
С учетом того что Samsung переходит на 3-нм технологический процесс, AMD может воспользоваться возможностью, пишут некоторые источники. Однако это лишь предположение, так как по мановению волшебной палочки сменить технологию нельзя.
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