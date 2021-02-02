Берешь 50 000 рублей, возвращаешь 259 000. Что не так с новым кредитом «Беларусбанка»

Источник материала: Onliner

Выдачу кредитов на жилье на коммерческих условиях «Беларусбанк» приостановил еще весной прошлого года. Действовали только партнерские программы с некоторыми застройщиками. И вот вчера банк возобновил выдачу жилищных кредитов всем желающим. Мы прикинули, сколько денег сможет получить белорус со средней зарплатой и какая выйдет переплата по итогу. Цифры удивляют.

Новый кредит на приобретение жилья называется «Ипотека экспресс». Его условие — ставка рефинансирования Нацбанка плюс 13,25 процентного пункта. Получается 21% годовых на сегодняшний день. Кредит предоставляется на срок до 20 лет в объеме до 100% стоимости квартиры. Обеспечением является залог приобретаемой квартиры (ипотека). Другими словами, поручители не нужны, но в случае неплатежей банк может забрать квартиру.





Мало кто из белорусов берет кредит на полную стоимость квартиры: переплата по процентам будет космическая. Возьмем стандартную ситуацию — на решение квартирного вопроса не хватает 50 000 рублей, что эквивалентно примерно $20 000. Какой будет переплата в данном случае?

Как показывают расчеты на кредитном калькуляторе на сайте банка, на 50 000 рублей могут рассчитывать кредитополучатели со средней зарплатой не ниже 2166 рублей. При этом размер ежемесячного платежа составит 1083 рубля (208 рублей по основному долгу и 875 рублей по процентам). Если мы будем строго следовать графику платежей и растянем выплату на все 20 лет, то общая сумма переплаты по процентам за весь период пользования кредитом составит 208 916 рублей. Выходит, берешь в банке 50 000, а через 20 лет отдаешь почти 259 000 (основной долг плюс проценты). А если ставка рефинансирования увеличится — долг по процентам будет еще больше!

Мы подумали: а может, это какая-то ошибка — и позвонили на инфолинию банка. Там подтвердили: расчеты на кредитном калькуляторе верны. Но заметили: выплатить долг можно и досрочно без каких-либо штрафных санкций. Тогда, конечно, переплата будет меньше.

Человеку же со средней зарплатой, которая составляет около 1300 рублей (данные Белстата), банк выдаст максимум 30 000 рублей, что сегодня эквивалентно $11 452. На эти деньги в Минске можно купить целых 9—10 квадратных метров жилья. В данном случае ежемесячные выплаты составят 650 рублей (125 рублей основного долга и и 525 рублей процентов). Переплата по процентам за 20 лет — 125 350 рублей.

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