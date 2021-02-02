Сколько бензина можно купить за одну зарплату? Эксперты сравнили страны Европы

Источник материала: Onliner

Агентство «РИА Новости» составило любопытную инфографику , где посчитало цены на топливо относительно средней зарплаты в разных странах. Эта таблица показывает, что слова «дешевое» и «доступное» не всегда являются синонимами. В Беларуси, например, одни из самых низких цен на топливо в Европе. Но доступным для населения бензин не назовешь.

По данным источника, наибольшее количество бензина на среднюю зарплату можно приобрести в Люксембурге, где цены на топливо относительно невысокие, а доходы населения одни из самых больших в Европе. Хуже всего дела обстоят в Украине, где низкие цены сочетаются со скромными заработками.



