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Сколько бензина можно купить за одну зарплату? Эксперты сравнили страны Европы
Источник материала: Onliner
Агентство «РИА Новости» составило любопытную
По данным источника, наибольшее количество бензина на среднюю зарплату можно приобрести в Люксембурге, где цены на топливо относительно невысокие, а доходы населения одни из самых больших в Европе. Хуже всего дела обстоят в Украине, где низкие цены сочетаются со скромными заработками.
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Агентство «РИА Новости» составило любопытную инфографику, где посчитало цены на топливо относительно средней зарплаты в разных странах. Эта таблица показывает,...
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