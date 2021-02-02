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«Кремлевская «Операция Ы» с путинским дворцом с треском провалилась»

02.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

К такому заключению пришел телеграм-канал СерпомПо.

«Кремлевская «Операция Ы» с путинским дворцом с треском провалилась»

– Главред Mash  Максим Иксанов снял репортаж о том, что это и не дворец вовсе, а один сплошной ремонт, призвав владельца отозваться. И, о чудо! На следующий день им оказался друг Путина Аркадий Ротенберг, который в интервью Иксанову же рассказал, что это его апарт-отель.

Но вчера вечером вдруг сдали нервы у зама главреда Mash Сергея Титова. В Telegram он написал, что увольняется, так как «видосы вы видели сами», а всю работу «перечеркнули решения людей в костюмах, которым пох... на журналистов». Решали все не холдинг и главред, «а выше, как в еб*чем СССР».

Да, кадры решают все. Главреда подобрали правильного. А вот зама подтянули откуда-то из «Лентача». Не проверили на детекторе отсутствия совести. Вот и результат.

 
 
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